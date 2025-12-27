多地錄用公務員需考察網路言行　深入了解「人前人後」真實表現

近期，由中國人力資源和社會保障部主管的《中國組織人事報》發布多篇文章，指出多地在公務員錄用過程中將考察申請者的網絡言行。山東省將核查報考者在社交平台上的言論，新疆阿勒泰地區和湖北省也將進行相應的網絡行為審查。



根據《紅星新聞》和《成都商報》報道，中國組織人事報於12月17日刊載的一篇文章提到，山東在招聘公務員時，將深入考察報考者的政治學習、職業動機、職業規劃及價值觀。考察方式包括進入單位、社區、樓院及家庭等多個方面，全面了解報考者的「8小時內外」表現。

文章指出，對頻繁更換工作單位的報考者，延伸考察至此前任職單位，重點聽取工作表現和群眾反映。聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路言論，深入了解「人前人後」、「網上網下」真實表現，堅決甄別政治不及格人員。

《中國組織人事報》早些時候也提到，在湖北的公務員錄用中，考察範圍將涵蓋報考者的工作、生活及成長圈，並且深入了解考生的網絡日常言行及表現，實地考察其學習、工作和居住環境。

2025年3月15日，武漢，湖北省公務員考試正式開始，圖為湖北大學考點。（CFP）

文章中還提到將隨機查看考生在校友群等公共平台的發言記錄，並查看其社交媒體帳號的發表、關注、點讚及評論，深入了解其政治立場和價值觀。

今年8月，《中國組織人事報》還報導了新疆阿勒泰地區在錄用公務員時增加網絡行為審查的措施，將不當言論、虛假信息的傳播以及參與網絡賭博或非法借貸等行為納入考察內容。

中共中央黨校（國家行政學院）的教授竹立家表示，政治要求、價值觀和道德要求一直是公務員考試的重點內容，而考察考生的「網上和網下」言行則顯得更加細緻。

報道指出，自《中國組織人事報》發文以來，湖北的考公機構已提醒考生要自查網絡行為，遵守法律法規以及網絡行為底線，在網上傳播正能量，確保線上線下均保持良好品行和嚴謹作風。