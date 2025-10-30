台灣將強化管理公務員赴陸港澳　台媒：未來每年抽查

台媒《聯合報》報道，陸委會擬定了一套「強化公務員赴陸港澳管理機制精進措施」，宣告建立公務員赴陸港澳異常或失聯之通報機制，未來也將每年辦理違法赴陸港澳「定期抽查」。



台灣陸委會發言人梁文傑（陳鄭為攝）

《聯合報》報道指，據陸委會、行政院人事行政總處近日發給各級機關人事單位的一份函文，主要內容說明「強化公務員赴陸港澳管理機制」精進措施及宣導圖卡。相關函文顯示，「精進措施」是陸委會今年7月30日該會第68次委員會議通過，明年元旦起實施。

報道指出，「精進措施」執行事項有六項，包含簡任十一職等以上未涉密人員，未經內政部許可原則不准出境赴陸，內政部移民署於國境線上原則「不得放行出關」；特殊情況於具結後准許出境赴陸。並且將建立「公務員赴陸港澳有異常情事或失聯之通報機制」，由各機關政風單位主責向陸委會、內政部及法務部進行通報，與此同時，也建立全國各機關「定期抽查違法赴陸港澳機制」，由政風單位每年辦理。

建立每年「抽查機制」：如發現公務員未經申請赴陸港澳，啟動調查及應處

其中由法務部廉政署針對簡任十職等以下公務員赴陸港澳，建立每年「抽查機制」，比照出入境紀錄、差勤紀錄等，如發現有未經申請赴陸港澳，啟動調查及應處。而各機關政風單位定期抽查作業，原則上由總統府、五院、中央各部會、各縣市政府之政風單位彙整。

此外，也要求內政部配合「精進措施」，修改行政法規，於今年12月31日前修正「入出國及移民法與台灣地區與大陸地區人民關係條例及香港澳門關係條例罰鍰案件裁罰基準」，增訂應審酌違反情節輕重、受責難程度、危害程度等情形，於法定罰鍰最高額至最低額內，酌予加重或減輕處罰。

10月10日，賴清德出席2025年雙十大會，賴清德任內強化管理公務員赴陸港澳。（台灣總統府提供）

除上述措施外，先前已披露的公務員不分平假日赴港澳均應於行前登錄差勤申請或獲得機關許可、及行政院已訂定且將於明年（2025年）7月1日實施的違法赴陸港澳建議懲處原則，也被納入6項措施之中。

台灣公務員違規赴陸港澳「最重可記兩大過免職」

《聯合報》指出，公開資料顯示，今年以來政府已經針對公務員做出相當多涉陸規定，包含要求62.6萬名軍公教「核心」人員具結沒有申領大陸身分證、護照、定居證與居住證，並將於明年開始實施「常態化、制度化查核機制」，每半年督考一次，並列明「無從辦理初任案或調任案之銓審作業」等「不配合查核之處置建議」。

此外也已通函全台灣，公務員不分平假日赴中國大陸，均應於赴陸前申請許可或報經服務機關同意，並於差勤系統登錄；公務員違規赴大陸港澳「建議懲處原則」，最重可記兩大過免職。