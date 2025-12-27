雙城論壇｜台北副市長率團抵上海　回應規模縮小：平常交流更重要

兩岸關係低迷之際，台北市副市長林奕華周六（27日）率團抵達上海，將參加「2025上海台北城市論壇」（雙城論壇）。對於台北參訪團規模較2023年少，林奕華指，兩市平常就在交流，這更為重要。



林奕華中午抵達上海，上海市政府副秘書長朱民、上海市台辦主任金梅、上海市台辦副主任李驍東接機。隨後，一行人搭乘並參訪連接上海虹橋機場與浦東機場的市域機場聯絡線，並在下午到大型表演場館「梅賽德斯-平治文化中心」（Mercedes-Benz Arena）參觀。該中心原名「上海世博文化中心」，2010年時作為上海世博會永久性建築之一建造完成，後引進梅賽德斯-平治冠名，全面投入商業運營，至今經營15周年，每年舉辦活動超過100場。

進入場館後，代表團在展示區域欣賞藝術品《石破·天青》。該藝術品將4.5萬片青花瓷片回收、打磨，鑲嵌於平治G級越野車的車身之上，將東西方文化完美地融合在一起。隨後，代表團參觀了中心15周年回顧展，並登上6樓環廊眺望南浦大橋、中華藝術宮等上海地標。

林奕華表示，梅賽德斯-平治文化中心座位數約1.8萬人，而台北的「小巨蛋」則是約1.2萬人，「小巨蛋」加上「大巨蛋」，都要帶動台北市的演唱會經濟，所以此次參訪，一方面要看場館營運怎麽實現最大的效益，另一方面要看演唱會經濟怎麽和市政各方面進行結合，包括觀光、餐飲、住宿等等。此外在人流疏散方面，兩市也可以互相學習借鑒。林又提到，「雙城論壇」期間，兩市關心的議題非常多元，將做很多交流，更重要的是兩市一直以來在平常也有很多交流，「雙城好，兩岸好」。

台北市代表團參訪梅賽德斯-平治文化中心。（澎湃新聞）

周日（28日）上午，「雙城論壇」將在上海正式舉行。本屆論壇以「科技改變生活」為主題，將通過交流研討，推動兩市在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

「雙城論壇」自2010年起每年在台北和上海輪流舉辦。2023年為台北市長蔣萬安任內首次赴上海參加，當時出訪議員達13人，隨行的出訪團約150人，企業團報名亦相當踴躍。相比之下，今年規模較小，蔣萬安也因為台北市的維安部署而縮短行程，只參加周日舉行的主論壇。