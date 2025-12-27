何衛東等8人被罷免全國人大代表職務

全國人大常委會今日（27日）發表公告指，曾任中央政治局委員、中央軍委副主席的何衛東，曾任中央軍委政治工作部常務副主任的何宏軍，曾任中央軍委訓練管理部部長的王鵬，曾任中央軍委政法委書記的王仁華，曾任武警部隊政治委員的張紅兵被罷免全國人大代表職務。



公告指，謝正義、烏蘭、金之鎮、何衛東、何宏軍、王鵬、王仁華、張紅兵的代表資格終止。截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2900人。



何衛東。（新華社）

今年10月17日，國防部新聞發言人張曉剛發布消息指，經黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧9人立案審查調查。

張曉剛表示，經查，這9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧8名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上9人開除軍籍處分。

10月23日，第二十屆中央委員會第四次全體會議審議並通過中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中開除黨籍的處分。

2025年10月28日，十四屆全國人大常委會第十八次會議經表決，免去何衛東的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務。