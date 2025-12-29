巴拿馬阿賴漢市強拆華人紀念碑　中方堅決反對　總統下令原址修復

據《南方都市報》報道，近日巴拿馬阿賴漢市政府強行拆除了當地象徵中巴人民友誼的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑。中國駐巴拿馬大使館對此表示極度震驚，並發佈聲明呼籲當局對拆除事件進行徹查，並在原址上修復中巴公園和華人紀念碑。



據新華社報道，巴拿馬總統府於同日發佈公告，反對地方政府的拆除決定，並下令立即在原址進行修復。



據《南方都市報》報道，中巴公園和華人抵巴150周年紀念碑位於巴拿馬運河太平洋入口處美洲大橋一側，是當地著名地標之一。巴拿馬華人大多來自廣東，早在百餘年前，廣東和巴拿馬便已開展人文交流。

中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑原貌。（南方都市報）

當地時間12月28日，巴拿馬阿賴漢市政府在社交平台發佈一份聲明稱，紀念碑因出現「結構性損壞」，被認定存在「安全風險」，因此決定拆除。

12月29日，中國駐巴拿馬大使館針對此事件發佈聲明稱，公園和紀念碑在未作任何事前通知、也未事先與華人社團進行任何溝通的情況下遭到無理粗暴拆除，此舉不僅粗暴踐踏了巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。中國駐巴拿馬大使館對此表示極度震驚、強烈憤慨和堅決反對。

公園拆除現場。（南方都市報）

此外，大使館指出，為確保中巴公園可持續存續發展，華人社團於2024年即開始同阿賴漢市政府多次溝通，未能得到有效回應。今年得知公園可能被拆消息，華人社團更是積極奔走，尋求同阿賴漢市政府協商，並表示願為公園修繕改造出資，仍然是石沉大海。中國駐巴使館也直接向阿賴漢市政府表達了願為公園翻修提供支持的善意，同樣被置若罔聞。

當地時間28日，巴拿馬總統穆利諾公開譴責了阿賴漢市政府的決定，稱拆除行為是「毫無正當理由的野蠻行徑」，並形容這是「一種不可原諒的非理性行為」。

巴拿馬總統府在28日也發佈公告，明確反對拆毀華人抵巴150周年紀念碑，並下令在原址立即修復。