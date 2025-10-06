中國駐巴拿馬使館駁斥美大使：米老鼠關上大門時大熊貓張開雙臂

10月6日，中國駐巴拿馬大使館發布聲明，對美國駐巴拿馬大使的涉華言論進行駁斥，表示其就涉華問題散佈謊言；並以熊貓、米老鼠分別比喻中國和美國，稱「在米老鼠對他們關上大門時，大熊貓向他們張開雙臂。」



為以正視聽，中國駐巴拿馬使館發言人嚴正聲明：

一、美大使關於中國的表態沒有事實根據和科學道理，企圖挑撥中國同地區國家關系，剝奪地區國家的外交自主權，服務美地緣政治私利，正在遭到愈來愈多批評和反對。

二、中國堅持共商共建共享原則同各國開展互利合作。中國政府一貫要求中國企業在海外遵守當地法律法規，積極回饋當地社會。中國企業在巴拿馬和其他拉美國家開展的項目，為當地經濟社會發展作出重要貢獻；中國產品質優價惠，廣受當地歡迎。美國大使的言論是在質疑地區國家的判斷力，嘲諷當地人民的智商。

三、中方一貫反對並依法打擊黑客活動，中國企業產品的安全性十分可靠。眾所周知，美國是全球已被證實的最大黑客帝國和監聽帝國，卻妄圖給中國扣上所謂「網絡間諜」這頂大帽子，是典型的賊喊捉賊。

四、美方以簽證為武器，威脅巴拿馬政府官員、國會議員同中國交往。中國的朋友遍天下，真朋友是嚇不倒的。在米老鼠對他們關上大門時，大熊貓向他們張開雙臂。

聲明表示，謊言無法遮蓋真理，詆譭別人無法美化自己，威脅恐嚇更只會暴露自身的霸道和虛偽。奉勸美方放下傲慢與偏見，多做真正有利於地區國家發展和人民福祉的事。

美國駐巴拿馬大使卡佈雷拉（Kevin Marino Cabrera）（圖源：U.S. Embassy in Panama）

美國駐巴拿馬大使卡佈雷拉（Kevin Marino Cabrera）今年4月上任，當時正值巴拿馬運河主權問題引發全球風波。卡佈雷拉赴任後，曾多次發表涉華言論。他曾於7月在一次採訪中稱表示，在美國和巴拿馬的合作下，中國在巴拿馬運河地區的影響力已經降低；但中國在該區仍存在「惡意的影響力」，以及戰略風險。