圍台軍演之際　宋濤與台商座談：祖國牢牢把握兩岸關係主導權

解放軍東部戰區昨日（12月30日）展開環台「正義使命-2025」演習，國台辦主任宋濤12月30日則在北京與近200名各地台商協會會長座談。



《聯合報》報道，宋濤在會上表示，祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。



中國大陸今日（30日）在北京舉辦「2025全國台協會長座談會」，大陸方面包括國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，國台辦經濟局長彭慶恩、新聞局長陳斌華等出席，座談會安排大陸全國台協會長李政宏和各地台協會長做報告，宋濤發表講話，近200名來自北京、深圳、上海、江蘇、河南等多地台商出席。

《聯合報》報道稱，此次座談會開放台灣駐北京媒體和大陸媒體有限度採訪，宋濤發言時，僅開放約三分鐘就請媒體離開現場，現場台商也不願主動對軍演發表看法。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

宋濤：祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權

儘管解放軍正對台軍演，但本次座談主軸以經濟、兩岸融合發展為主，宋濤發言時首先提及中共四中全會召開、通過關於制定十五五規劃的建議，中央經濟工作會議部署明年經濟工作等。

他提到，過去一年是兩岸關係砥礪前行的一年，習近平在九三閱兵的講話極大激發包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神和民族力量，大陸全國人大常委會審議通過設立台灣光復紀念日，激勵兩岸同胞為祖國統一民族復興共同奮鬥。

宋濤強調，祖國大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進祖國統一大業。

他提到，台灣同胞來祖國大陸參訪交流更加便利，投資興業更有保障，融合發展動力更加強勁。兩岸一家親、共圓中國夢的理念深入人心，要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固。

宋濤也稱，過去的一年也是兩岸經濟合作開拓進取的一年，祖國大陸不斷完善惠及台胞台企的政策措施，幫助大陸台資企業抵御外部的風險挑戰，化危為機，創新發展。大陸台資經濟發展穩中有進，兩岸產業鏈供應鏈合作的趨勢良好。

宋濤表示，大陸全國台企聯和各地台協堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，用心用情服務會員企業和在地的台商、台胞台青，幫助大家投身祖國大陸的經濟建設。