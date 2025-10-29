宋濤會見未來國民黨副主席：習近平賀電鄭麗文為兩岸關係指明方向

國台辦主任宋濤昨日（28日）在天津會見即將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑。宋濤表示，鄭麗文當選國民黨主席時，習近平發出賀電為國共兩黨關係和兩岸關係的發展指明瞭方向，兩岸都是「中華民族、中國人」。



蕭旭岑也指出，今年民進黨發動的兩次罷免均遭民意否決，代表台灣最新的主流民意，「不願意再看到兩岸繼續對抗」，國民黨願與大陸方面合作加強兩岸的交流合作，維護台海和平穩定。



國台辦主任宋濤28日在天津會見即將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑。（國台辦）

兩人會見時，宋濤稱呼蕭旭岑一行為「老朋友」，稱蕭是「首席執行長」。宋濤祝賀蕭旭岑被提名為國民黨副主席，並指習近平祝賀鄭麗文，後者第一時間覆電致謝，同時表達了發展兩岸關係的積極立場。

宋濤表示，「習近平總書記的賀電為我們兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向，兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，都是中國人，有共同的歷史記憶。」

台灣光復80周年，中國大陸以國家立法方式設立「紀念日」，台灣民進黨當局選擇迴避。宋濤則提到，大陸舉辦紀念台灣光復八十周年大會，設立台灣光復紀念日，是要激勵兩岸同胞一起維護國家統一，推進中華民族偉大復興；願與中國國民黨在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強兩黨交流，推動兩岸關係和平發展，推進兩岸交流合作，為中華民族偉大復興奮鬥。

蕭旭岑則提到中共四中全會順利召開，通過十五五規畫建議，國民黨也在多數黨員支持下產生新任黨主席，兩黨都進入新階段，也象徵兩岸關係要進入嶄新階段，「這個新氣象反映在台灣內部民意變化上」。

蕭旭岑稱，兩岸都是炎黃子孫同屬中華民族，期盼兩黨在未來能夠在堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎之上，一起合作來加強兩岸的交流合作，維護台海和平穩定，這才符合兩岸人民與中華民族的福祉。

另外，中共中央政治局委員、市委書記陳敏爾會見來津出席第十六屆津台投資合作洽談會蕭旭岑一行。

陳敏爾稱，天津與台灣合作基礎良好，希望依託津台投洽會平台，深化經貿、教育、人文、旅遊等領域的務實合作，促進兩岸青年交流交往，與台灣同胞共享祖國發展機遇與成果。

蕭旭岑則表示，將積極推動台灣與天津在各領域合作，促進兩岸人民尤其是青年之間的交流，不斷增進兩岸同胞福祉，為深化兩岸融合發展作出努力。