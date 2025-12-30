長征四號系列運載火箭完成年度收官之戰　天繪七號衛星發射成功

周二（30日）12時12分，長征四號乙運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，成功將天繪七號衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。自此，長征四號系列運載火箭完成年度收官，該系列火箭全年累計發射7次，均取得成功。



據中國航天科技集團八院（又稱上海航天技術研究院）消息，執行本次發射任務的長征四號乙運載火箭是由八院抓總研製的常溫液體三級運載火箭，性能優良、用途廣泛。針對不同類型衛星，火箭可採取靈活的發射方案，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭一星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達2.5噸（軌道高度700公里）。

是次任務正值酒泉衛星發射中心全年氣溫最低時期，期間更多次出現降雪降溫天氣，對火箭及其單機產品正常運行構成嚴峻考驗。八院火箭團隊提前識別風險，聯合發射場共同制定冬季工況保溫方案，通過塔架空調控溫、發動機艙送風、保溫罩衣防護、艙段貼保溫層等一系列措施，為火箭構築防寒護盾，確保發射過程穩定可靠。

長征四號系列運載火箭完成年度收官之戰。（中國航天科技集團）

同時，火箭團隊持續開展技術升級工作，通過發動機設計優化、單機冗余、軟件叠代及關鍵部件國產化等手段，系統梳理發射場易發風險點並制定應急預案，針對各型號過往質量問題開展舉一反三工作，織密風險防控網絡，全面提升火箭可靠性與任務精度，進一步拓展了任務適應能力。

天繪七號衛星由中國航天科技集團五院抓總研製，主要用於地理信息測繪、國土資源普查和科學試驗研究等任務。

是次發射為長征四號系列運載火箭第116次發射，為八院抓總研製的長征系列運載火箭的第256次發射，亦為長征系列運載火箭第622次發射。