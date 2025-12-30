圍台軍演｜新華社：「倚外謀獨」、「以武拒統」必遭迎頭痛擊

12月29日，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。30日8時至18時，解放軍東部戰區繼續進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。同日下午，官媒新華社發表社論，強調「倚外謀獨」、「以武拒統」，必遭迎頭痛擊。



「威武之師，雷霆出擊」，文章指，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。此次演習，劍鋒直指賴清德當局「倚外謀獨」、「以武拒統」，是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

去年上台以來，賴清德當局拒不承認「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，明目張膽鼓吹「新兩國論」，導致台海局勢持續緊張，兩岸關系面臨嚴峻挑戰。

2025年12月29日，東部戰區位台島周邊開展「正義使命-2025」演習。（中國軍號）

文章指出，從拋出將大陸視為「境外敵對勢力」的所謂「17項策略」，到炮製所謂「團結十講」大肆兜售「台獨」分裂謬論；從歪曲聯合國大會第2758號決議，叫囂「中華人民共和國無權代表台灣」，公然挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局和戰後國際秩序，到台灣光復80周年之際公然戀殖媚日，站在日本侵略者立場將抗戰勝利稱為「終戰」……今年以來，賴清德當局謀「獨」挑釁言行變本加厲，充分暴露其冥頑不化的「台獨」本性和「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的邪惡面目。

從濫用行政和司法資源，公然迫害主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，清查台灣民眾領用大陸證件，限制公職人員及普通民眾赴大陸交流，到持續對大陸有關團組和人員赴台參訪交流設卡設限，禁止島內與一些大陸高校交流合作，脅迫台商台企放棄紮根大陸的「陽關道」，圖謀兩岸經貿「脫鉤斷鏈」……賴清德當局處心積慮打壓、限阻兩岸交流交往與合作，不遺余力煽動「抗中保台」。

文章認為，賴清德當局之所以如此倒行逆施、毫無顧忌，無非是自認為抱上了外部干涉勢力的大腿。賴清德當局施政不彰，「倚外謀獨」卻無所不用其極，為納「投名狀」，不惜將以台積電為代表的台灣核心優勢產業以投資或合資方式向美國轉移，還「滑跪」屈從美方高額關稅，全然不顧島內產業和民眾利益福祉。賴清德及其黨羽大肆勾連外部勢力，打著「民主自由」的幌子乞求外部勢力介入純屬中國內政的台灣問題。

為迎合美國一些政客「軍火牟利」與「戰略操弄」的需求，賴清德當局強行推動對美軍購，妄圖強化所謂「不對稱戰力」，甘當美方「以台制華」馬前卒。今年8月，台當局行政機構通過2026年度總預算案，其中防務預算達9495億元新台幣，佔預測GDP的3.32%，創歷年新高。不久前，賴清德當局又提出總額約1.25萬億元新台幣的「防務特別預算」，並計劃到2030年將防務預算提升至GDP的5%。賴清德當局還推動成立所謂「全社會防衛韌性委員會」，向全台發放「全民防衛手冊」，提出所謂「守護國家安全行動方案」及「13項具體行動」，系統規劃武器採購、戰力提升和軍民動員，叫囂打造「台灣之盾」防空系統。

文章稱，明眼人都看得出來，賴清德當局為「倚外謀獨」，不惜向外部勢力搖尾乞憐、出賣台灣，用台灣人民的血汗錢交「保護費」，甚至不惜將2300萬台灣民眾綁上「台獨戰車」。可以說，以賴清德為首的「台獨」分裂勢力，與台海和平水火不容，是不折不扣的「麻煩製造者」、「危險製造者」、「戰爭製造者」。

解放軍開展代號為「正義使命」的強有力軍事演習，指向性非常明確，針對的就是「台獨」分裂勢力與外來干涉勢力相互勾連的惡劣行徑，絕非針對廣大台灣同胞。對賴清德「倚外謀獨」「以武拒統」以及外部勢力的干涉挑釁進行嚴厲警告和有力遏制，是捍衛國家主權和領土完整、維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益的正當合法行動。

統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武拒統」加速滅亡。正告賴清德及民進黨當局，凡是倚仗外部勢力的行徑都將自取其辱，凡是背叛民族的罪人都將遭到正義審判，凡是分裂祖國的圖謀都將遭到堅決反制。「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力膽敢突破紅線，必將遭到迎頭痛擊，「統一必勝，『台獨』必亡！」