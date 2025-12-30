圍台軍演｜史上最近台本島　27枚火箭彈10發落在台南西方50海浬處

12月29日，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」，並於今日（30日）早8時至傍晚6時進行實彈射擊。



台軍方表示，解放軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚，影響941架次民航機。針對有媒體詢問，解放軍27枚火箭彈的落點是否為最接近本島的一次？謝日升則回應指，解放軍火箭彈的落點的確比較接近台灣，也在24海浬內，「這個是事實」。



謝日升指出，台灣軍方掌握，第一波次17枚火箭彈為早上9點從福建平潭發射，彈落區在基隆東北方約70浬；第二波次10枚火箭彈從福建泉州石獅發射，彈落區位於台南西方約50海浬處，位於24浬鄰接區與12浬領海之間，並未飛越台灣。

台灣軍方公布的演習圖。（網絡圖片）

據台灣軍方統計，解放軍於今日上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部、西南海域射擊共2波次多管火箭，共計27枚。首批17枚落彈區位於基隆東北方70浬、並未飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

謝日升表示，據統計自今日（30日）上午6時起至下午3時止，偵獲71架次解放軍機，其中35架次解放軍機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有解放軍艦13艘，其中11艘進入鄰接區、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘；另外，台軍方指，沒有任何解放軍船艦或公務船進入台灣12浬領海範圍。

謝日升指出，此次針對性軍演不僅僅是恫嚇台灣，另外嚴重的影響國際的航班。根據交通部民航局所公布的資料，「今天過境台灣飛航情報區的受影響的班次是941班次，經過這些操演空域的國際航班，民航局必須要採取必要預防性調整，此外還有在演習區也有一定數量商船跟漁船在那邊作業。」