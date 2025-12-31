全國政協舉行新年茶話會　習近平：2026年是「十五五」開局之年

12月31日上午全國政協舉行新年茶話會。《新華社》報道，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表歡聚一堂，共迎2026年元旦。



習近平指出，2026年是「十五五」開局之年，「我們要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，努力實現『十五五』良好開局。」

圖為12月25日至26日，中共中央政治局召開民主生活會，習近平主持會議併發表重要講話。（新華社）

習近平會上指出，2025年是很不平凡的一年，「我們迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標，辦了不少大事要事，我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。歷經5年的艱苦奮斗，『十四五』圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。我們在砥礪奮進中進一步增強了志氣、骨氣、底氣，更加堅定了推進強國建設、實現民族復興的決心和信心。」

習近平強調，一年來，人民政協認真貫徹落實中共中央決策部署，著力鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎，緊緊圍繞進一步全面深化改革、推動高質量發展等議政建言，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。

4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

習近平強調，人民政協要緊扣黨和國家中心任務，聚焦「十五五」規劃制定和實施深入協商議政、積極建言獻策、開展民主監督，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福！

習近平表示，藍圖已經繪就，奮進正當其時。全黨全國各族人民要更加緊密地團結起來，萬眾一心、奮發進取，以實幹成就偉業，以創新贏得未來，不斷開創中國式現代化建設新局面。

茶話會由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持。他指出，要認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，牢牢把握人民政協性質定位，聚焦黨和國家中心任務履職盡責，充分發揮人民政協作為專門協商機構作用，同心同德、群策群力，為「十五五」開好局、起好步廣泛凝心聚力，為基本實現社會主義現代化而不懈奮斗。