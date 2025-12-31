習近平與普京互致新年賀電：願深化中俄關係　保持密切往來

央視新聞報道，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），於12月31日互致新年賀電。習近平稱：「我願同普京總統繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果」。



習近平指出，今年是聯合國成立80周年，中國人民抗日戰爭、世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是兩國新時代全面戰略協作夥伴關係邁出堅實步伐的一年。雙方在莫斯科和北京兩度舉行高層會晤，推動互免簽證、能源通道及新興領域合作，並在多邊框架內攜手完善全球治理。

習近平又指，2026年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年；兩國亦將於2026至2027年舉辦「中俄教育年」。

中俄關係／中俄國旗。（Reuters）

普京則向習近平主席和中國人民致以衷心節日祝賀。他表示，過去一年俄中關係保持良好發展態勢並取得豐碩成果。兩國領導人兩度會晤，共同紀念抗擊德國納粹主義和日本軍國主義勝利80周年，達成一系列重要共識。雙方經貿合作持續拓展，重大項目穩步推進，互免簽證極大促進人員往來。他願與習近平繼續就雙邊關係和國際問題保持密切溝通。

同日，中國國務院總理李強與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）亦互致新年賀電。雙方一致表示，將在兩國元首戰略引領下，推動中俄務實合作收穫更多成果。