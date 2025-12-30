中央農村工作會議召開　習近平指示：錨定農業農村現代化

《新華社》報道，中央農村工作會議12月29日至30日在北京召開。會議分析了當前「三農」工作面臨的形勢和挑戰，部署2026年「三農」工作。國家主席習近平對做好「三農」工作作出重要指示。



國家主席習近平。（新華社）

習近平指出，2026年是「十五五」開局之年，做好「三農」工作至關重要。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，錨定農業農村現代化，紮實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合發展。

要毫不放鬆抓好糧食生產，促進良田良種良機良法集成增效，提升農業綜合生產能力和質量效益。要提高強農惠農富農政策效能，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平，促進農民穩定增收。要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。要學習運用「千萬工程」經驗，因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設，提升鄉村治理和文明鄉風建設水平。

2025年10月22日，山東淄博，博山柿岩古村曬秋。（CFP）

習近平強調，各級黨委和政府要堅持把解決好「三農」問題作為重中之重，堅持五級書記抓鄉村振興，奮發進取、真抓實幹，努力把農業建成現代化大產業、使農村基本具備現代生活條件、讓農民生活更加富裕美好。