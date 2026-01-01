中方安理會示警低軌衛星失控　指星鏈兩度逼近中國空間站

中國代表日前在聯合國安理會舉行的低地球軌道衛星問題阿里亞模式會議上發表講話，對部分國家商業衛星星座無序擴張提出嚴正關切。中方指出，個別國家的商業衛星星座正處於肆意擴張狀態，卻缺乏有效的國際監管，已對全球航天安全構成顯著挑戰。



據《CCTV國際時訊》報道，中方代表在會上以美國SpaceX公司營運的「Starlink」為例，列舉具體數據指出，「星鏈」在軌衛星數量已突破一萬顆，規模前所未有。中方表示，「星鏈」衛星曾兩次近距離迫近中國空間站，迫使中方採取緊急避碰措施，以確保航天員與空間站安全。

中方代表進一步指出，近期一顆「星鏈」衛星解體後產生一百多枚碎片，對缺乏控軌能力的發展中國家航天器構成嚴重威脅，凸顯低軌道碎片風險正在快速上升。

2025年10月11日，星鏈（Starlink）的標誌出現在智能手機屏幕上。星鏈是由 SpaceX營運的人造衛星網絡，旨在為全球民眾提供高速網絡。（Getty）

除航天安全隱患外，中方亦對部分低軌衛星星座的實際運用方式提出警告。中方指出，一些衛星系統無視相關國家法律規定，在他國上空及邊界私自開通信號服務，已成為干預他國內政的工具。在非洲薩赫勒地區、南亞及東南亞地區，「星鏈」被暴力恐怖組織、分離勢力以及電信詐騙集團大量使用，對各國監管與執法造成現實困難。

中方代表在會上呼籲，相關國家應切實遵守《外空條約》所規定的國際義務，對本國商業航天活動加強行政監管，而非放任其野蠻生長。中方指出，隨著各國政府與私人企業競相部署天基互聯網服務，地球軌道上的航天器數量近年呈幾何級數增長，國際社會對制定更明確的「軌道交通規則」呼聲日益高漲，以應對日益擁擠且失序的太空環境。

對於太空運行風險問題，SpaceX副總裁邁克爾．尼科爾斯上周亦公開承認，當前衛星太空運行的多數風險，源於營運者之間缺乏有效協調。他坦言，「這種現狀必須改變」，否則低軌道安全問題將持續惡化。