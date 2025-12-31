馬斯克曾有哪些2025年預言？美媒盤點多項未實現　涉太空探索等

特斯拉（Tesla）、SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）過去曾有不少「承諾」，預期在2025年實現，在2025年末之際，美媒Mashable盤點他未實現的目標，涵蓋太空探索、自動駕駛及人工智能等多個領域。



1. 在太空探索方面，馬斯克曾於2016年預期，在計劃順利情況下，可於2025年將人類送上火星。此目標今年並未達成。

2. 在自動駕駛領域，他於七月稱特斯拉的機器人計程車（robotaxi） 服務年底將覆蓋美國半數人口，但至今僅在奧斯汀（Austin） 有限度運營，且車內仍需配置安全員，與其「年底前移除安全員」的說法不符。

有YouTuber試坐多台Robotaxi接連遇到問題，包括誤闖對頭線、無故急煞、超速，甚至要乘客在多線車道或十字路口正中央下車。（YouTube@Dave Lee）

3. 在人工智能方面，馬斯克曾於2024年表示其AI公司xAI將在2025年實現人工通用智慧（Artificial General Intelligence, AGI），此目標亦未達成。

4. 此外，他曾在播客節目中暗示，年底前可能展示遲未推出的Tesla Roadster原型車甚至「飛行汽車」，但相關演示並未出現。

5. 在公共政策領域，馬斯克在領導名為DOGE的政府機構時，曾誓言削減2萬億美元「浪費、詐欺和濫用」支出。然而，根據近期分析，該機構未能實現節約目標，部份被取消的政府合約依然有效，聯邦支出未減。