2025年全國平均氣溫為攝氏11度　創1961年建氣象觀測紀錄以來新高

周五（2日），內地氣象單位最新報告顯示，2025年全國平均氣溫為攝氏11度，較常年9.9度上升1.1度，打破了2024年10.9度的紀錄，成為自1961年全面建立氣象觀測紀錄以來的歷史新高。此外，在全國31個省級行政區中，有16個地區的平均氣溫也創下新高。



據央視報道，這16個創歷史新高的省區包括新疆、遼寧、河北、江西、湖北、山東、天津、西藏、湖南、河南、吉林、上海、陜西、安徽、浙江和江蘇。整體而言，2025年大多數省區的平均氣溫較常年水平超過0.5度。

上海是16個創歷史新高的省區之一。圖為2025年12月31日的外灘夜景。（新華社）

從季節角度來看，2024/2025年冬季（12月至2月）全國平均氣溫為零下2.7度，較常年偏高0.4度；2025年春季（3至5月）全國平均氣溫為11.8度，較常年高出0.9度，創下歷史第四高。

2025年夏季（6至8月）平均氣溫為22.3度，較常年高1.1度，並與2024年夏季並列歷史最高。此外，秋季（9至11月）的平均氣溫為11.1度，較常年偏高0.8度，為歷史第五高。

在高溫日數方面，2025年全國的高溫日數達到16.5天，比常年多出7.4天，創下歷史新記錄。多個省份如江西、湖北、河南、山東、陜西和山西的高溫日數同樣創下新高。特別是重慶巫溪高溫日數達39天，浙江杭州37天，上海徐家匯則有27天的高溫。

此外，2025年夏季，新疆吐魯番東坎和重慶巫溪的氣溫分別高達48.7度和44.2度，與54個其他國家級觀測站的高溫數據一同創下或持平歷史紀錄。