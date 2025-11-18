強冷空氣來襲！廣東發布107個寒冷預警　深圳周三僅12℃

周二（11月18日）6時，中央氣象台發布寒潮藍色預警，預計廣東、福建等地將降溫6-8℃。



全國降溫預報圖。（中央氣象台）

中央氣象台預計，受強冷空氣影響，11月18日8時至11月19日8時，四川東部和南部、重慶、江西東部和南部、浙江南部、雲南東部、廣西、廣東、福建、海南島等地大部將先後降溫6-8℃，其中，廣西南部、廣東西南部等地部分地區降溫可達10℃。最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖北中部一帶。

同時，截至11月18日8時許，廣東發布了107個寒冷黃色預警信號，覆蓋了廣東大部分地區。廣東氣象台預計，大部分縣市在今次降溫過程中，最低氣溫將出現在周四（11月20日）早晨前後，其中粵北偏北市縣5-8℃、粵北高海拔山區2-5℃。

全國最低氣溫預報圖。（中央氣象台）

廣東最低氣溫預報圖。（廣東省氣象台）

另據深圳市氣象台消息，目前深圳全市氣溫大致在17-19℃，從全省24小時變溫圖上明顯看到，強冷空氣前鋒影響，廣東中部廣州-佛山-惠州一帶，深圳已較前一日同時段下降3-4℃。

預計，11月19日，深圳最低氣溫降至12℃左右，體感顯著轉陰冷，最大陣風沿海和海區8-9級、高地10級；20-21日零星小雨轉多雲。目前，深圳市寒冷黃色預警信號，強季風藍色預警信號生效中。