氣溫曾低至-10℃　瘋傳山西大佛「凍到流鼻涕」　景區員工這樣解釋

近日，有網友發影片稱，山西大同雲岡石窟有大佛的鼻子上掛了冰凌，看上去像大佛冷得「流鼻涕」。11月20日，雲岡石窟景區工作人員回應稱，因此前雨水較多，相關石窟頂部有滲水。據了解，雲岡石窟已建成7個方向的立體監測網絡。



11月19日下午，有網友發布影片，雲岡石窟第十八窟的佛像眉骨和鼻子處，懸掛着長長的冰凌，半邊臉部和脖子部位還有水漬。該網友還表示，今年夏天以來，該石窟大佛就有水漬出現，疑似頂部滲水。

大佛沒有「流鼻水」時的樣子。（小紅書@Phil Q）

山西大同連日低温，千年大佛都凍到「流鼻水」：

20日下午，記者私信該網友，他表示19日看到的大佛「流鼻涕」。記者梳理社交平台訊息發現，今年10月的一個雨天，有網友也拍到第十八窟的佛像面部和脖子有水漬。根據手機天氣預報訊息，近幾日大同氣温較低，其中19日最低氣温-10℃、20日最低氣温-9℃，未來一周最低氣温均在0℃以下。

記者以遊客身份致電雲岡石窟景區，一名工作人員介紹，大同前段時間雨水較多，山體頂部有滲水，文物保護部門如果覺得有必要會進行處理。

根據《瞭望》新聞周刊報道，當前雲岡石窟的保護工作已由搶救性保護，逐步向預防性保護、研究性保護轉型，但風化、滲水等老問題還在，現在基本搞清楚了病害原因，正在做治理研究。隨着氣候變化、遊客激增等新問題的出現，歷史文化遺產保護有了更高要求，為此加強了監測力度，逐步構建更為完善的石窟保護監測體系。目前，雲岡石窟已建成涵蓋石窟本體、洞窟微環境等7個方向的立體監測網絡。

公開資料顯示，雲岡石窟是中國三大石窟之一，位於山西省大同市城西十六公里的武州山南麓，十里河北岸。雲岡石窟古稱為武州山大石窟寺，開鑿於北魏建都平城（今山西大同）時代，距今已有1600年之久。石窟依山開鑿，東西綿延一公里，現存大小窟龕254個，主要洞窟45座，造像59000餘尊，堪稱中國佛教藝術的巔峰之作，代表了五世紀世界雕刻藝術的最高水平。

1961年3月，雲岡石窟被國務院公布為第一批全國重點文物保護單位；2001年12月，被聯合國教科文組織列入《世界文化遺產名錄》；2007年5月，成為國家首批5A級旅遊景區。目前，雲岡石窟景區主要分為石窟群與景觀區兩部分。

