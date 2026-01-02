國務院公布2025年度央企十大國之重器、央企十大超級工程

國務院國資委1月1日公布「2025年度央企十大國之重器」，1月2日公布「2025年度央企十大超級工程」。



2025年度央企十大國之重器

1、天問二號探測器

2025年5月29日1時31分，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火起飛，隨後將行星探測工程天問二號探測器送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功，我國首次小行星探測與採樣返回之旅順利邁出第一步。天問二號探測器是我國首個專門為小行星探測與採樣返回研制的航天器，由航天科技集團五院抓總研制，總重約2.1噸。

此次任務中，天問二號計劃對小行星2016HO3進行探測、採樣並返回地球，此後對主帶彗星311P開展科學探測。

月球全色圖，由天問二號探測器的窄視場導航敏感器於2025年5月30日15時拍攝，經輻射校正處理後製作而成。（新華社）

2、中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦

2025年11月5日，我國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。這是由我國完全自主設計建造的電磁彈射型航空母艦，也是我國第三艘航空母艦，由中國船舶設計建造，舷號為「18」，2022年6月下水命名，其電磁彈射技術處於世界先進水平。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

圖為11月5日，福建艦在海南三亞入列。（新華社）

3、國內首款融合AI步態預測與力矩自適應技術的智慧助力助行外骨骼

2025年5月1日，中國兵器杭州智元研究院自主研發的國內首款融合AI步態預測與力矩自適應技術的消費級髖部助行外骨骼機器人「踏山AsExo-TK1000」正式發佈，標誌著外骨骼設備從專業領域邁向大眾市場，開創了智能穿戴新潮流。產品應用場景涵蓋老年人行走輔助、工業搬運、運動訓練、登山徒步及應急救援等多元領域。

國內首款融合AI步態預測與力矩自適應技術的智慧助力助行外骨骼。（政事兒）

4、全球首台±800千伏/800萬千瓦可控換相換流閥

2025年6月18日，由國家電網新型直流換流裝備科技攻關團隊自主研發的全球首台±800千伏/800萬千瓦可控換相換流閥（CLCC）順利通過全部試驗驗證，標誌著我國在全球範圍內率先攻克了困擾超/特高壓直流輸電領域半個多世紀的「換相失敗」難題。

CLCC技術具備輸送容量大、損耗低、可靠性高、系統支撐能力強等突出優點，當電網出現擾動時，該閥能夠自主構建補償電壓，從而保障特高壓直流系統千兆瓦級功率的穩定傳輸。這是我國在直流輸電領域取得的重大原創成果，為解決該世界性難題貢獻了「中國方案」，將顯著增強「西電東送」戰略通道的輸電能力與運行可靠性，為我國能源清潔轉型和新型電力系統建設提供堅實支撐。

全球首台±800千伏/800萬千瓦可控換相換流閥。（政事兒）

2024年8月5日，江蘇泰州，國家電網泰州供電公司工作人員操控無人機巡檢電力線路運行情況。（視覺中國）

5、中國首套電力求解器「天權」

為落實全國統一電力市場建設要求，南方電網公司攻克了求解器卡脖子關鍵核心技術，研發我國首套自主可控電力求解器「天權」，2025年6月28日起，支撐世界上集中統一出清規模最大的高階先進電力市場——南方區域電力市場24小時不間斷運行，計算規模超210萬約束、230萬變量，性能整體超越國際最頂尖同類軟件14%，是國內首個且目前唯一在電力行業應用的國產求解器，通過成果轉化在國內外推廣。

中國首套電力求解器「天權」。（政事兒）

6、中國首個全模態、全尺寸、全國產AI大模型體系

2025年1月，中國電信發佈基於全國產萬卡集群和國產深度學習訓練框架的語義理解大模型TeleChat2.5版，參數量覆蓋億級到萬億級的全尺寸；發佈複雜推理大模型T1正式版；5月，語音識別大模型的可識別方言種類升級到60種；全年依託視覺理解大模型構建萬級視覺算法倉，日均調用量超過20億次；10月，基於多模態生成大模型打造央企首個視頻生成創作平台，面向公眾開放使用。至此，中國電信已全面建成國內首個全模態、全尺寸、全國產的AI大模型體系，並推出涵蓋AI+雲盤/雲電腦/手機等在內的10多款標準化AI產品；設立首個國資央企「AI+」行動示範基地，聯合近70家央企打造AI+應用標桿，服務行業客戶超2萬家。

中國首個全模態、全尺寸、全國產AI大模型體系。

7、全球首個6G開放眾創試驗裝置

2025年9月，中國移動完成6G原型樣機研發，構建業界首個6G技術外場驗證環境，實現多地間端到端協同驗證能力，完成北京—香港、北京—鵬城實驗室、北京—雄安等多節點貫通，成功打造全球首個6G開放眾創試驗裝置，支持沈浸式通信、具身機器人等業務場景驗證，聯合GTI和ITU發佈國際化試驗驗證平台，吸引30余個產學研合作夥伴參與共創、共試，助力6G科研攻關、產業躍升與生態繁榮。

全球首個6G開放眾創試驗裝置。（政事兒）

8、高海拔增壓式建築（零海拔屋）

2025年6月，全球海拔最高規模最大的增壓建築群——新疆火燒雲鉛鋅礦增壓建築群項目落成交付。高海拔增壓式建築是中建三局全球首創的「高原好房子」，通過建築增壓等系列環境調控技術，將室內氣壓、含氧濃度、溫濕度等指標調至平原水平，實現「高原變平原」，解決低壓缺氧造成的高原反應和長期生理損傷問題。

全球海拔最高規模最大的增壓建築群——新疆火燒雲鉛鋅礦增壓建築群項目落成交付。（政事兒）

目前，該技術已應用到國防科考、工程、旅居等場景，在國內累計落地高原項目幾十個。依託這項技術研發的升級版「極地科考增壓建築」，已隨中國第40次、第41次南極科學考察隊抵達南極，在年平均溫度-52.5攝氏度、海拔4087米的崑崙站，為科考人員提供工作與居住保障。

9、全球首台千米級竪井硬岩全斷面掘進機「鋼鐵脊梁號」

2025年4月16日，由中國鐵建研制的全球首台千米級竪井硬岩全斷面掘進機「鋼鐵脊梁號」下線。「鋼鐵脊梁號」是國家重點研發計劃項目「千米竪井硬岩全斷面掘進機關鍵技術與裝備」取得的里程碑成果，填補了1000米以上深度井筒全斷面掘進裝備的國際空白，實現超深竪井掘進裝備領域技術跨越。該裝備為深部礦產資源開發、地下空間利用提供更安全高效的基礎裝備，其成功研制標誌中國在該領域躋身國際領先水平。

2025年4月16日，由中國鐵建研制的全球首台千米級竪井硬岩全斷面掘進機「鋼鐵脊梁號」下線。（政事兒）

10、世界最大高空風力發電捕風傘

2025年11月12日，中國能建中電工程牽頭研制的我國首個高空風能國家重點研發計劃核心裝備——世界最大高空風力發電捕風傘在內蒙古阿拉善左旗試驗場成功開傘。此次試驗分別實現了5000平方米和雙1200平方米捕風傘開收傘試驗，其中最大的「空中捕風傘」展開面積可達5000平方米，能蓋住12個標準籃球場，捕風高度最高可到5000米乃至10000米。超大型做功傘的成功展開，證實了傘梯式陸基高空風力發電技術路線具備實現大容量、大功率的可行性。

世界最大高空風力發電捕風傘。（政事兒）

2025年度央企十大超級工程

1、隴東—山東±800千伏特高壓直流工程

2025年5月8日，隴東—山東±800千伏特高壓直流工程竣工投產。該工程是我國「西電東送」能源大動脈，起於甘肅省慶陽市慶陽換流站，止於山東省泰安市東平換流站，採用±800千伏額定電壓、800萬千瓦額定容量的特高壓直流輸電技術，輸電距離915公里，總投資202億元，是我國首個「風光火儲一體化」大型綜合能源基地的外送工程，首個一次性全容量投產的特高壓直流工程，首個探索並應用「雙八百」特高壓直流標準化成果的示範工程，首個應用國家專項攻關成果突破特高壓「卡脖子」技術的示範工程。

隴東—山東±800千伏特高壓直流工程。（政事兒）

該工程每年可將360億千瓦時以上電量從甘肅輸送到山東負荷中心，顯著增強山東能源電力保供能力，有力支撐「沙戈荒」大基地建設和新能源大規模開發利用，保障超過1000萬千瓦新能源裝機可靠送出。

2、海南500千伏主網架工程

2025年12月15日，國家「十四五」電力發展規劃重點工程、海南自貿港重大項目——海南500千伏主網架工程全面投產。該工程立足國家能源安全與新型電力系統建設全局，構建安全可靠、智能高效的省域核心骨幹網架，為清潔能源大規模開發消納和數字經濟發展提供堅實支撐。

南500千伏主網架工程全面投產。（政事兒）

工程按全島「一筆成環」建成投產，形成覆蓋海南全域的「口」字型主網架，大幅提升海南電網資源優化配置與抗風險能力，實現核電、光伏、風電等清潔能源安全外送及高比例消納，強化全島負荷中心供電保障。工程整體應用數字孿生等技術，為構建綠色低碳、安全高效的現代能源體系提供示範引領。

3、全球首個規模最大、覆蓋最廣、十億級跨集群調度的公共事業智能物聯網平台

2025年12月，天翼物聯網平台實現十億級跨集群容量調度技術突破，實現海量異構民生設備全域協同接入和統一納管。2025年，平台實現100%國產化替代，並對接數十家海外運營商，助力超百家中國企業一站式出海。

公共事業智能物聯網平台「天翼」。（政事兒）

天翼物聯自主研發全球首個規模最大、覆蓋最廣、十億級跨集群調度的通感智控公共事業智能物聯網平台——天翼物聯網平台(AIoT)。目前，平台承載海內外物聯網用戶超7億，為全國超5.5億居民提供智惠民生服務，服務體量全球規模最大；平台在智慧城市、工業製造、綠色低碳、社會民生、車聯網、低空經濟、企業出海等領域打造了一批「全球首個全國首個」數智化轉型標桿。

4、全球領先全國規模最大的算力網絡

2025年8月，中國移動發布算網大腦3.0，標誌著算力網絡全面進入「算網智腦」時代，建成了全球領先、全國規模最大的「算—網—腦—用」四位一體新型算力網絡基礎設施。

採用原創「國芯國聯」「國模國標」技術打造全棧自主可控超萬卡智算中心，算力超60EFLOPS；構建了全球最大的400G全光骨幹網與智能互聯網，率先打造空芯光纖商用案例，實現超低時延連接；通過智能調度核心實現資源一體納管與全局優化；並以「一點接入、即取即用」的普惠服務，全面支撐國家算力網建設，賦能數字經濟發展。

5、世界首套兆瓦級壓縮CO₂電熱儲能中試系統

2025年9月25日，哈電集團自主開發超高溫大容量壓縮CO₂電熱儲能技術，建成世界首套兆瓦級壓縮CO₂電熱儲能中試系統並完成全面性試驗驗證，成功突破CO₂工質超高溫壓縮機、膨脹機等關鍵設備技術瓶頸，技術達到國際領先水平，已具備工程化應用條件。

2025年9月25日，哈電集團自主開發超高溫大容量壓縮CO₂電熱儲能技術，建成世界首套兆瓦級壓縮CO₂電熱儲能中試系統並完成全面性試驗驗證。（政事兒）

超高溫大容量壓縮CO₂電熱儲能技術具有「純電」「冷、熱、電」多能聯供等多種系統構型，可通過兼顧多能級余熱利用提高電-電轉化效率，廣泛適用於電源側、電網側及負荷側等多元化場景下長時物理儲能建設需求，有效提升電力系統運行靈活性，助力增強可再生能源消納能力。

6、全球首台700兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐

2025年4月17日，雲能紅河電廠700兆瓦高效超超臨界循環流化床發電機組順利完成168小時試運行，標誌著由東方電氣研制的世界首台700兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐正式投運。

全球首台700兆瓦超超臨界循環流化床鍋爐。（政事兒）

項目採用了東方電氣自主研制的鍋爐、汽輪機、發電機三大主機設備，其中，鍋爐採用了當前最先進的高效超超臨界循環流化床發電技術，具有單機容量大、發電技術先進、機組效率高、節能環保綜合效益優等特點，攻克了高海拔、高水分低熱值褐煤帶來的挑戰。成功解決超大爐膛燃燒均勻性和物料均勻性、二次風穿透、水動力安全穩定等關鍵技術難題，配套東方電氣具有自主知識產權的煙氣脫硫和煙氣脫硝裝置，是世界首個採用單塔單循環實現脫硫效率99.5%以上的標桿項目，更加經濟有效地實現了高硫煤煙氣超低排放。

7、博鰲零碳示範區

2025年3月，「博鰲近零碳示範區」正式更名為「博鰲零碳示範區」，成為我國首個以更新改造模式實現區域整體零碳運行的樣本。「博鰲零碳示範區」由中國遠洋海運參與打造，以190.15公頃的東嶼島為核心，通過建築綠色化改造、可再生能源利用、交通綠色化改造等8大類別18個子項目實現新能源發電與用電自平衡。

2025年3月，「博鰲近零碳示範區」正式更名為「博鰲零碳示範區」。（政事兒）

2024年以來，中遠海運集團推動3.8%碳排放量消除，通過實施綠色交通和機械電氣化，示範區實現零碳運行，達到了「國際一流、國內領先」水平，形成了可推廣可複製的標準和經驗，為全球區域零碳目標實現提供了「中國方案」。

8、秦嶺北麓主體山水林田湖草沙一體化保護和修復項目

2025年11月30日，由中國化學工程實施的秦嶺北麓主體山水林田湖草沙一體化保護和修復項目進行竣工驗收。該項目是貫徹落實習近平生態文明思想的重要實踐。

秦嶺北麓主體山水林田湖草沙一體化保護和修復項目。（政事兒）

項目位於西安市長安區及藍田縣，涉及18個縣級子工程項目，涵蓋濕地修復、河道岸堤修復、林地提質改造、土地綜合整治等重要部分，項目通過一系列現代化保護和修復手段，對秦嶺北麓地區水土流失治理、土地綜合利用、增加生物多樣性、提升生態系統等具有十分重大的意義，是人與自然和諧共生的重要體現。

9、新疆烏尉高速公路

2025年12月26日，中交集團投資建設運營的G0711線烏魯木齊至尉犁高速公路全線通車。烏魯木齊市至庫爾勒市駕車時長由此前的7小時縮短至3.5小時。

新疆烏尉高速公路。（政事兒）

烏尉高速是國家重點工程、「交通強國」戰略試點項目，是國家高速公路網G0711線烏魯木齊至若羌高速公路的核心組成部分，路線起點位於烏魯木齊市繞城高速（西線）西山南互通立交，途經和靜縣、焉耆回族自治縣、庫爾勒市，終點位於尉犁縣，全長324.7公里，於2020年4月開工建設，歷經5年8個月建成。

項目控制性工程天山勝利隧道長約22.13千米，是世界最長高速公路隧道，具有「一長、二深、三低、四高、五難」的特點，建設條件極為複雜，技術挑戰空前。

工人在烏尉高速公路天山勝利隧道內施工（2024年12月25日攝）。（新華社）

10、全國首個樁基固定式海上光伏項目——山東煙台招遠400萬億瓦海上光伏項目

2025年5月27日，全國首個樁基固定式海上光伏項目——中廣核煙台招遠400兆瓦海上光伏項目全容量並網發電，預計年平均發電量6.94億千瓦時，等效減少標煤消耗約20.87萬噸，減排二氧化碳約53.58萬噸。作為中廣核貫徹新發展理念、踐行「雙碳」戰略的創新實踐，該項目成功應用了自主研發的雙面雙玻海上光伏組件等一系列創新產品，並形成可複製推廣的海上光伏項目施工成套工藝體系，對我國海上光伏規模化發展具有重要意義。

山東煙台招遠400萬億瓦海上光伏項目。

國務院國資委稱，推介中央企業十大國之重器、超級工程，意在從「傳播」的角度，讓更多了不起的建設成果作為「代表」，走進大眾的視野。其實從「專業」的角度考量，「國家隊」硬核成果之多，何止「十大」！聚光燈外，還有無數實力超群卻不得不隱居幕後的重器、工程。默默奉獻、揮灑熱血的科技工作者和項目建設者們，用勤勞的雙手和無限的智慧，鑄就堅實的基石，支撐起國家的安全和繁榮。「什麼也不說，祖國記得我。」向每一位勞動者、建設者致以最崇高的敬意，他們的功績同樣值得銘記與讚頌！

