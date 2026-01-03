委內瑞拉變天｜居民被爆炸驚醒　有華人目擊疑美軍直升機飛過首都

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。



當地時間1月3日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯多（Caracas）處地區接連傳出爆炸聲。當地拉響防空警報。有華人目擊者提供影片，片中可以看到多架疑似美軍奇努克直升機（Chinook）型直升機在加拉加斯上空低飛；另段影片則可以看到加拉加斯交通出現堵塞，車道旁疑似出現爆炸後的火光。



+ 2

據當地媒體報道，加拉加斯南部軍事設施、以北港口設施以及通信設施，委內瑞拉馬拉開波一處軍事基地和北部拉瓜伊拉州、米蘭達州一處機場均傳來爆炸聲。

目前委內瑞拉和美國尚未有任何官方聲明。新華社報道稱，3日從在委內瑞拉的多家中企獲悉，委內瑞拉遭美軍轟炸後，在委內瑞拉中企人員暫無傷亡情況。

美國對委內瑞拉發動空襲約三小時後，一位不願透露姓名的加拉加斯居民接受《人民日報》採訪時表示，據其判斷，空襲發生在首都南部的軍事區域。他所居住的加拉加斯中北部地區僅聽到從南部傳來的劇烈爆炸聲，但未直接遭受襲擊。

該受訪者透露，當地時間凌晨2時左右，他與家人被來自城南方向的巨大爆炸聲驚醒，持續的爆炸聲大約延續了45分鐘至一小時。目前，其所在的加拉加斯中北部區域供電正常，但其居住在城南的母親和其他親屬透露，當地處於停電狀態。

這位居民介紹說，目前委內瑞拉國家電視台仍正常播出，副總統德爾茜·羅德里格斯剛剛通過電視證實，總統馬杜羅遭到綁架。