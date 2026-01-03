委內瑞拉首都傳巨響　馬杜羅宣布全國緊急狀態　批美國圖奪石油

委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）1月3日凌晨傳出巨響並出現濃煙，馬杜羅（Nicolas Maduro）政府將矛頭指向美國，稱對方的目的是搶奪當地石油和資源。美國白宮和國防部暫未回應，不過有特朗普政府官員表示，華府正留意到事件。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者Jennifer Jacobs在社交平台X發文，稱特朗普政府官員已留意到有關報道，但未有進一步評論。該台其後引述華府官員證實，特朗普下令空襲委內瑞拉多個目標，包括軍事設施等。有美國官員亦向路透社透露，美國在委內瑞拉境內進行空襲。

新華社其後引述委內瑞拉消息指，當地的國防部、軍用機場及港口等多個地點遭襲，而整個轟炸長約一小時，暫時已結束。

委內瑞拉：事件違反聯合國憲章

委內瑞拉政府發表聲明，反對美國的「軍事侵略」，指華府的目的是奪取委內瑞拉的石油和資源，形容事件違反聯合國憲章，特別是尊重各國主權和各國平等，以及禁止使用武力的憲章第一及二條。

聲明重申事件威脅包括拉丁美洲及加勒比海地區在內的國際和平及穩定，令數以百萬計民眾的性命面臨嚴重風險。委內瑞拉政府呼籲所有社會及政治力量啟用動員計劃，總統馬杜羅已宣布全國進入緊急狀態，強調美國奪取資源的計劃不會成功。

FAA曾禁美國飛機飛越委內瑞拉

有路透社的目擊者表示，加拉加斯上空3日凌晨傳出飛機盤旋的聲音，之後出現巨響，並冒出濃煙。專門追蹤航班數據的網站Flightradar24稱，美國聯邦航空管理局（FAA）早前曾公布一項新的航行通告，禁止美國飛機從1月3日早上6時起在委內瑞拉空域內的任何高度飛行，目前該網站沒有追蹤到任何飛越委內瑞拉的飛機，而整個美國空軍亦幾乎關閉所有飛行跟蹤應答器。

今次事件引起外界關注，鄰國哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）表示，加拉加斯遭導彈轟炸和襲擊，他認為美洲國家組織（OAS）和聯合國必須立即召開會議。

