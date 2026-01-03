委內瑞拉至少10處目標遭襲　居民：「天空被炸成紅色」｜有片

路透社1月3日報道，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）凌晨時分傳出巨響，當地發生至少7次爆炸，並可聽到低空飛行的飛機聲。美國總統特朗普其後表示，美軍已在當地帶走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。鄰國哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）同日在社交媒體發文透露，委內瑞拉有至少10處目標遭襲，包括該國的議會大樓。



佩特羅在文中說，包括議會所在建築、加拉加斯中央城區以及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營和伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀。此外，加拉加斯南部區域斷電。

委內瑞拉沿海城市伊格羅特的一位居民向美媒表示，他在襲擊當晚被一陣聲響驚醒。起初他以為是煙火，後來才發現是爆炸聲。

這名23歲的男子稱，「起初我以為是煙火之類的東西，然後又一聲巨響，地面開始震動。這時我才意識到情況不妙。」

他表示，鄰居們在巨響後開始尖叫着在街上亂跑。「天空突然變成紅色，幾秒鐘後，一聲巨響劃破長空。周圍安靜了大約20分鐘，然後我們又聽到了飛機的聲音，接着又是兩聲爆炸。」