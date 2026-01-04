BMW寶馬中國多車型劈價　最多降30萬　回應稱並非價格戰

BMW寶馬中國宣布1月1日起調整旗下31款主力車型建議零售價，部分車型最高官降30餘萬元（人民幣，下同）。官方回應稱，降價不是價格戰，是寶馬部分產品的價值升級。



寶馬純電車型i7。（官網）

寶馬此次價格調整範圍廣泛，包含旗艦和入門車型。 本次調整中，有24款車型的降幅超10%，5款超20%，部分車型最高官降30餘萬元（人民幣，下同）。

其中，寶馬頂級旗艦純電車型i7 M70L直降30.1萬元，從原價189.9萬元降至159.8萬元起，降幅達16%。降幅最高的為寶馬iX1 eDrive25L，指導價由29.99萬降至22.8萬元，降幅為24%。

部分車型價格。（新京報）

降價是打價格戰？

據《界面新聞》，寶馬中國回應稱，此次調價行為是寶馬調整了部分產品的官方指導價，終端價格還是由經銷商自行決定，所以並不是寶馬陷入價格戰。該公司指出，寶馬部分產品的價值升級，是寶馬主動調整產品策略、針對市場動態的積極回應。

2025年11月8日，在第八屆中國國際進口博覽會上，寶馬展區吸引了許多人參觀。 （Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images）

報道指，作為全球最大單一市場，該公司中國區域的下滑態勢尤為突出。2025年前三季度，寶馬在華累計交付46.54萬輛新車，同比下滑11.2%，較去年同期減少5.88萬輛。

行業分析師指出，寶馬降價既是應對短期銷量壓力的舉措，也是為技術轉型鋪路。隨着新世代平台車型落地，豪華車市競爭將從價格比拼轉向技術實力較量。