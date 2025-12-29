廣東電動車凌晨行高速路突無電　2人下車推行遭貨車撞亡

12月26日晚，廣東交警發佈信息：凌晨的高速公路上，一輛電動車突然電量耗盡，司機和一名乘客下車推行被撞身亡，事發地距離充電服務區僅500米左右。交警提醒，駕駛電動車上高速公路，需提前規劃好沿途充電站點，避免在半路沒電。



據廣東交警12月26日分享案例，初步調查發現，林某（化名）駕駛一輛電動車搭載2名乘客行駛，在駛入高速公路之前，司機告知兩名乘客該車電量不足，僅可行駛約80公里。乘客建議先充電再出發，但司機未採納該建議。

在行駛過程中，車輛先後經過兩個服務區，乘客多次提醒司機進入服務區充電，司機仍未理會，持續行駛且途中沒有停車補充電能。行至距離第三個服務區約500米處時，該車徹底失去動力，停在高速公路慢車道內。隨後，司機與一名乘客陳某下車推車。

電動車因沒電停高速路，2人下車推行被撞身亡。（新京報）

推車僅前行約20米時，後方一輛大貨車因視線受限，未能及時避讓，發生追尾碰撞，造成林某及乘客陳某受傷、兩車不同程度受損，被撞的2人經搶救無效死亡。

高速上，貨車容易視野受阻，撞向小型私家車。（示意圖/視覺中國）

高速公路上車輛無法正常行駛怎麼辦？

一資深交警表示，在高速公路上，無論什麼類型的車發生任何故障，都不能下車推行。車輛無法正常行駛時，應盡量把車停入應急車道，打開警示燈，在車輛後方150米處設置警戒標誌，駕乘人員全部撤離到護欄外，立即報警、呼叫救援。

交警表示，司機駕車上高速公路之前，應充分考慮油量、電量等，車輛剩餘續航里程接近100公里時，就應及時進入服務區補充燃油或者充電。