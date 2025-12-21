中國自主設計機械人｢深海巨鯊3｣　在格鬥機械人大賽中奪冠

《央視新聞》報道，第二屆未來運動會17日至23日在阿聯酋阿布扎比舉行。中國俱樂部自主設計制造的機械人深海巨鯊3參加了格鬥機械人大賽，並在決賽中擊敗國外俱樂部獲得冠軍。



中國機械人在格鬥機械人大賽中奪冠。（央視新聞）

據介紹，深海巨鯊3機械人重110公斤（55kg），最高時速28公里，轉速高達每分鐘1萬轉。深海巨鯊3機械人針對格鬥機械人惡劣的工作環境，團隊都做了相應的設計，保證機械人完好運轉。

深海巨鯊3機械人在比賽過程中。（央視新聞）

中國俱樂部領隊齊文傑介紹，機械人內的電路系統處於非常惡劣的環境。在機械人對抗中，它經常會出現非常嚴重的堵轉。這種情況導致電機里面的電流突然升高，容易導致損壞。

這是目前格鬥機械人領域非常容易出現的問題。針對這個問題，齊文傑他們跟供應商合作開發了一個算法，在機械人出現堵轉過載的情況下，及時遏制電流突增，保護整個電路系統正常工作。

中國俱樂部領隊。（央視新聞）

除了用算法保護電路系統，團隊還利用模塊化的設計保證機械人在短時間內可以修覆。齊文傑介紹，因為機械人在對抗的過程中，很有可能某一部分發生損傷。把內部的單元做成模塊化之後，能極大提高更換內部零件的速度。

本次格鬥機械人大賽共有來自美國、俄羅斯、白俄羅斯、印度等國家和地區的16支隊伍參賽，其中不乏屢次在國際大賽上取得冠軍的俱樂部。依靠先進的設計，在格鬥機械人比賽中，深海巨鯊3機械人連續直接擊倒對手，最終贏得比賽。