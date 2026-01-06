有片｜廣州驚現人造沙塵暴！拆遷隊疑用霧炮機吹垃圾「揚塵逼遷」

近日，廣州一段「拆遷隊用霧炮車向居民區揚塵」的影片引發熱議。該居民區位於海珠區南洲街道後滘社區，此前曾納入海珠區拆遷改造範圍，因此有網民稱存在「揚塵逼遷」行為。 當地街道辦人員其後回應稱，事故原因為霧炮機操作失誤所致，目前該工地已停工。



海珠區官方6日（周二）稱，已成立聯合調查組調查事件。



大量塵土被吹向空中。（影片截圖）

一線城市驚現「人造沙塵暴」 當地商戶：仍有人未搬遷，明顯故意！

影片顯示，廣州海珠區南洲創業園內，一台鏟車鏟起大量建築垃圾，行至一輛帶有大型吹風設備的車輛尾部，隨後大量塵土被吹向空中，一時間街道塵土飛揚，能見度不到十米。網民諷刺稱，這是「人造沙塵暴」，還發明了一個新年熱詞，叫「揚塵逼遷」。

1月1日，據《九派新聞》報道，其向周邊二手車商戶證實，在2025年12月31日，該工地確實出現了上述情況。一商戶描述，「那天早上一直不停地吹，中午休息，下午兩點多又開始拚命吹，吹到大概4點多挖機才離場。」商戶質疑，此舉是施工方為逼迫未簽約租戶搬遷。

另據《廣東民生DV現場》報道，有附近商戶表示「很明顯是故意的！」他指出，要是操作失誤，一兩秒鐘就能反應過來停止，但這種揚塵行為持續了十幾分鐘，而且風口明顯是對著商戶這邊的。

另一位商戶也不滿稱，揚塵過後的幾天，只要一颳風，遺留的塵土就會再次飄到店裏，「我們天天清洗都沒用，根本沒法正常營業」。

據了解，2025年5月廣州市海珠區政府發佈的徵收土地預公告顯示，事發地所處南洲創業園地塊被納入廣州新中軸海珠片區改造範圍。之後，地塊出租方及物業管理處就向園區內租戶發出了搬遷通知。

一名已與物業達成和解的商戶透露，該園區商戶規模較大，前期裝修投入動輒數十萬乃至過百萬元（人民幣，下同），很多商戶還在打官司。「按我自己的情況，如果起訴勝訴，可能拿到40多萬的賠償。」但過程太耗精力，該商戶選擇了免租補償。他表示，目前仍未搬遷的，多是就賠償問題與物業未能協商一致的商戶。

徵地公告。（廣東民生DV現場）

街道辦回應：設備中未及時加水 導致降塵設備反而揚塵

針對此事，海珠區南洲街道辦工作人員1月5日回應稱，「設備中未及時加水，導致降塵設備反而揚塵。」街道辦發現後，第一時間派人趕赴現場處置，立即責令涉事拆卸公司停工整改，並將依法立案處罰涉事拆卸公司。

截至目前工地仍處於停工狀態。

官方成立聯合調查組

海珠區官方6日發通報稱，廣東冠集建設有限公司去年12月31日在實施建築物拆卸時，進行土地平整作業期間出現揚塵問題，對周邊部分商戶造成影響。當天下午3時許，接到群眾投訴後，南洲街道辦事處執法人員迅速趕到現場，責令施工單位立即停工，且未經許可不得恢復施工。

海珠區委區政府成立由分管區領導牽頭，區住建局、區城管局、區生態環境分局等部門組成的聯合調查組，認真調查核實事件過程，了解周邊商戶、居民及相關單位受影響情況，調查情況將及時通報。

通報稱，將堅決依法從嚴查處違法違規施工行為，全力維護安全、有序的城市環境。