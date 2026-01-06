中國團隊攻克世界級難題　二氧化碳發高效電　料年收益3000萬元

據央視報道，中國科學家團隊攻克世界級難題，用二氧化碳「燒」出高效電。目前，貴州六盤水的首鋼水城鋼鐵廠內，全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組——「超碳一號」示範工程正平穩運行，預計其每年可為工廠新增發電量7000多萬度，創造近3000萬元人民幣的發電收益。



超高一號。（央視）

超高一號。（央視）

報道指，這項前沿技術首次將超臨界二氧化碳作為熱力循環介質應用於高效發電領域。目前，工業餘熱、火電及核電等傳統發電領域普遍採用以水為介質的蒸汽發電技術。而「超碳一號」示範工程則實現了技術躍升，將「燒開水」變為「燒超臨界二氧化碳」，通過對超臨界二氧化碳加溫加壓來驅動渦輪發電。

該技術總設計師黃彥平表示，超臨界二氧化碳發電技術是21世紀發電技術的前沿方向，保持在此領域的領先地位對中國具有重要意義。

而相較於傳統蒸汽發電，超臨界二氧化碳發電技術具有效率高、體積小、響應快等顛覆性優勢。以「超碳一號」為例，其設備佔地僅為原蒸汽機組的一半，發電效率卻提升了85%以上，凈發電量增加超過50%。

「超碳一號」已於2025年12月20日成功投入商業運行，預計每年可為工廠新增發電量7000多萬度，創造近3000萬元人民幣的發電收益。（網上圖片）

該項目於2023年底在位於貴州六盤水的首鋼水城鋼鐵廠動工，旨在將超臨界二氧化碳發電技術應用於鋼鐵廠燒結余熱回收。經過兩年建設，「超碳一號」已於2025年12月20日成功投入商業運行，預計每年可為工廠新增發電量7000多萬度，創造近3000萬元人民幣的發電收益。

「超碳一號」投入商業運行，意味着全球首次將超臨界二氧化碳發電技術從實驗室推向商業落地。超臨界二氧化碳還在光熱發電等多個領域擁有廣闊應用前景。