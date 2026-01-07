黃仁勳：Nvidia H200晶片中國需求強勁　與華府敲定最後出口細節

中美貿易戰以來，晶片問題備受關注，去年12月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他已允許Nvidia向中國和其他國家的指定客戶交付H200晶片。

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳近日在接受媒體採訪時，針對「何時將H200芯片出售至中國市場」的問題回應表示，中國市場需求旺盛，公司正在加快供應鏈生產，目前正與美國政府敲定，完成出口許可的最後細節，重返中國市場。



2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

據此前報道，H200晶片相比H100擁有更大的高頻寬內存，因此能夠更快地處理資料。據估計，H200的性能是Nvidia旗下H20晶片的兩倍，而H20晶片是目前最先進的AI晶片。特朗普政府今年稍早時間對H20解禁後，准以合法出口到中國。

去年12月，有消息指，美國商務部即將允許Nvidia的H200晶片出口到中國。消息公布後，刺激Nvidia股價最多曾漲3%。特朗普其後表示，他將允許Nvidia向中國和其他國家的指定客戶交付H200晶片，前提是確保美國國家安全，且華府獲得25%分成。

據《彭博》近日報道，英偉達財務總監Colette Kress稱，公司已申請將這些晶片運往中國的許可證，正等待美國及其他國家政府的批准。黃仁勳日前在拉斯維加斯舉行的2026年國際消費電子展（CES 2026）演講中，披露其新晶片的細節，這些晶片將於今年稍後面世。

另外，此前有市場消息稱，英偉達（NVIDIA）已告知中國客戶，計劃於2026年2月中旬交付H200晶片，預計首批發貨總量為5000至10000套模組，折合約4萬至8萬顆H200晶片，模組單價140萬人民幣。