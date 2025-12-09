特朗普：美國將批准Nvidia對華出口H200晶片
撰文：蕭通
出版：更新：
美國財經新聞網站Semafor於12月8日援引知情人士報道，美國商務部即將允許Nvidia的H200晶片出口到中國。消息公佈後，刺激Nvidia股價最多曾漲3%。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後表示，他將允許Nvidia向中國和其他國家的指定客戶交付H200晶片，前提是確保國家安全。
路透社報道，未能查證Semafor的報道，美國商務部也未立即回應。但路透社上月曾引述消息人士稱，美國總統特朗普的政府，一直在考慮批准這筆交易。
特朗普其後在社交平台公布，美國商務部正在敲定細節，准許Nvidia對華出口H200晶片，同類方案也將適用於AMD、Intel和其他美國公司，而相關收入將有25%呈交美國。
路透社報道，H200晶片於兩年前發布，相比其前代產品H100，它擁有更大的高頻寬內存，因此能夠更快地處理資料。據估計，H200的性能是Nvidia旗下H20晶片的兩倍，而H20晶片是目前最先進的AI晶片，特朗普政府今年稍早時間對H20解禁後，准以合法出口到中國。
