NVIDIA首批H200晶片明年2月交付中國廠商　總值或高達140億元

據《騰訊科技》24日獨家報道，市場消息稱，英偉達（NVIDIA）已告知中國客戶，計劃於2026年2月中旬交付H200晶片，預計首批發貨總量為5000至10000套模組，折合約4萬至8萬顆H200晶片，模組單價140萬人民幣（下同）。英偉達回應稱，「我們正在持續管理我們的供應鏈，向中國授權客戶銷售H200不會影響我們向全球客戶供貨的能力。」，基本確定H200向中國市場銷售的計劃。



報道引述知情人士消息稱，「英偉達給渠道的H200 8卡模組單價140萬元，比H20貴一些。」作為對比，英偉達H20早期為96GB HBM3顯存版本，今年初推出升級的141GB HBM3e版本，8卡模組售價一度從88萬元漲至105萬元。

據市場披露的消息稱，H200首批訂單對應4萬至8萬顆晶片、5000至10000台8卡模組，總價值預計在70億元至140億元之間；若2026年英偉達向中國交付100萬顆H200晶片，即約12.5萬台H200 8卡模組，對應銷售收入將達1750億元（約合250億美元），報道稱美國政府將從出口許可中獲得25%的收入，並「將從中分走超60億美元的收入」。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

蓉和半導體諮詢CEO吳梓豪介紹，若以性能密度（TPP）衡量，新一代「特供」產品H200的算力值為15832，約為H20的6.7倍；他並指出，「TPP性能密度的物理層對比更客觀，TFLOPS浮點運算經常會出現廠家計算口徑不同而出現對比誤差。」在性能相差超過6倍、價格僅相差約1.3倍的情況下，報道稱H200的性價比及吸引力或將大幅上升。

不過，報道同時指出，H200屬「性能超規（2023年1017新規）」產品，無法走正常出口流程，仍需特別出口許可。報道亦提到，「用更直白的話解釋，我允許賣給你H200，但不允許你也能做出同規格的產品。」

針對H200出口許可進度，《騰訊科技》引述一位長期關注科技政策的研究員指出，「他不是一句話說可以賣了就開始賣，走正常的法規也需要時間，而且直接批許可，也與出口管制條例不相符。」但也有觀點認為，鑑於出口H200一事已有諸多鋪墊，不排除英偉達已完成前期流程工作。

2025年12月5日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日談到英偉達90年代曾面臨倒閉危機，幸虧有客戶願意在產品未成功交付的情況下墊支500萬美元（約3892萬港元），公司才得以生存。黃仁勳指他每日早上4時就會開始回覆電郵，一星期工作7天，連他兩位同樣在英偉達任職的孩子也是天天工作。（Youtube@PowerfulJRE）

美國凱騰律所合夥人韓利傑稱，「申請材料可提前準備，美國可以非常快批准，甚至一兩天就可以完成。」他並強調，不排除英偉達「早就已經在系統提交，只是處於Pending（待定）狀態」的可能。對於外界所指H200或屬「清庫存」以維持對中國本土產品的代差，吳梓豪則表示，「H200放行是一次清晰的戰略信號，靠外部提供『次優解』永遠無法實現自主。」

此外，報道亦提到，有知情人士稱英偉達CEO黃仁勳或將於2026年1月再度來華拜訪；作為對比，2025年黃仁勳先後三次赴內地，其中每年春節前後出席北京、上海、深圳的年會及供應商答謝會「已經成為固定節目」。