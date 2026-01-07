一年虧損1.8億　國內首間商業火箭公司將易主

根據北京產權交易所披露的信息，航天科工火箭技術有限公司（簡稱「科工火箭」）29.5904%的股權正以約33億元（人民幣，下同）的底價掛牌轉讓，轉讓方為其控股股東中國航天三江集團有限公司（簡稱「航天三江」）。



若此次交易完成，航天三江的持股比例將從目前的56.4347%降至26.8443%，不再擁有控股權。交易條件中明確要求，意向受讓方須承諾在交易完成後辦理標的企業名稱變更，且不得再以中國航天科工集團有限公司（簡稱「航天科工集團」）子企業的名義開展任何經營活動。

這意味着，作為國內首間商業火箭公司，科工火箭將實質上脫離其原有的主要股東體系。

科工火箭成立於2016年2月，是中國第一間以純商業模式開展運載火箭研發和應用的專業化公司。

其成立之初曾因「火箭發射」的經營範圍註冊問題而需獲得國家工商總局的特批，具有開創性意義。該公司是航天科工集團引入社會資本、進行混合所有制改革的早期試點項目。

其控股股東航天科工集團是中國航天防務和運載火箭研制領域的核心國有企業。

公司成立至今主要完成了兩輪融資：2017年12月的A輪融資12億元，投資方包括深創投、航天資產等；2022年6月的B輪融資15.85億元，吸引了國家軍民融合產業投資基金、中金資本等機構參與。

公司當前在役的火箭產品主要為「快舟一號甲」和「快舟十一號」固體運載火箭。

近年來，該公司的財務表現持續不佳。披露數據顯示，2024年公司營業收入為6380.78萬元，凈虧損約為1.8億元；2025年前11個月，營業收入為6735.65萬元，凈虧損約為1.36億元，雖虧損額有所收窄，但經營仍未實現盈利。

截至2025年11月，公司總資產約為30.33億元，負債約為4.72億元。

公司曾有計劃上市並入選過相關培育名單，但相較於2025年以來多間民營商業航天公司加速衝刺IPO的態勢，其進程已顯落後。

當前商業航天發射市場競爭激烈，尤其在固體火箭領域。

科工火箭面臨來自多間民營公司的直接競爭，例如中科宇航的「力箭一號」、星河動力的「谷神星一號」、星際榮耀的「雙曲線一號」以及東方空間的「引力一號」等。

從產品運載能力對比來看，科工火箭的「快舟一號甲」（升級版）近地軌道運載能力為450公斤，「快舟十一號」為1.5噸；而「力箭一號」運力達2噸，「引力一號」達到6.5噸。

此外，為滿足未來大規模低軌衛星星座的部署需求，市場正朝着發展大運力、可重覆使用火箭的方向演進，這對以現有一次性固體火箭技術為主的科工火箭構成了顯著的技術與市場挑戰。

有觀點認為，此次股權轉讓事件，可視為中國商業航天行業發展的一個階段性標誌。該行業普遍具有研發投入高、關鍵技術（如可重覆使用）成熟周期長、發射成本短期內難以大幅降低的特點。在經歷了前期的快速發展和資本湧入後，隨着民營火箭企業在技術和市場上取得突破，市場競爭日趨白熱化，同時資本對項目的盈利能力和回報效率也提出了更高要求。

在此背景下，行業內部進行資源整合、市場集中度提升的趨勢正在顯現。

科工火箭作為具有「國家隊」背景的早期探索者，其股權的重大變更，一方面反映了控股集團可能進行的戰略調整與業務聚焦；另一方面，也清晰地表明商業航天領域的競爭已進入以核心技術競爭力、成本控制能力和商業模式可持續性為關鍵決定因素的新階段。

這預示着整個行業正從初期的廣泛探索，逐步轉向更為理性、注重高質量發展的整合發展時期。

