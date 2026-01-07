IKEA宣布關閉內地7間商場　涉上海廣州等地　稱為優化渠道佈局

IKEA（宜家家居）宣布將關閉內地7間商場，稱此舉為優化渠道佈局、構建業務韌性，以提升整體營運效率。



IKEA宣布將關閉內地7間商場。（網上圖片）

繼2025年關閉宜家貴陽店、宜家上海楊浦店後，周三（1月7日），IKEA再宣布，自2月2日起停止營運包括宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場在內的7個線下商場。

IKEA表示，當地顧客仍可透過所在城市（如上海、廣州、天津）的其它宜家商場，或宜家官網、宜家App、宜家微信可購物小程式、天貓旗艦店及京東旗艦店等，繼續體驗宜家產品和服務。

IKEA稱，宜家中國將從「規模擴張」轉向「精準深耕」，以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的2年內開設超過10間小型門市，包括將於今年2月開業的宜家東莞商場，和將於4月開業的北京通州商場，並將繼續加強線上佈局、對現有商場進行投資。

標誌性的藍黃配色、年輕人的裝修靈感汲取地、一元雪糕，是不少人對於IKEA的第一印象。1998年，IKEA進入內地市場，並在上海開店。截至2025年11月，IKEA在內地已擁有37間門店。

圖為寧波IKEA。（小紅書）

然而，隨着中國城市化進程深化與電商崛起，這種需要消費者長途跋涉、低頻次消費的模式已顯疲態。2021年起，IKEA在中國市場陸續關閉多間門店。2024年的收入也從上一個財年的120.7億元人民幣下滑到了111.5億元人民幣。

2020年3月，IKEA嘗試轉型升級，在上海試水非自持物業的小業態，在楊浦區國華廣場一、二層租下8500平方米，開設宜家小業態中國首店；2020年7月，又在靜安區南京西路1728號百樂門大都會1至3樓開出3000平方米的宜家上海靜安城市店。

2026財年啟動會上，IKEA中國宣布投資1.6億元人民幣，推出超過150款更低價格的產品，其中70%的價格投資集中於暢銷品。