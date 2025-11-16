IKEA內地召回170件兒童桌　產品或出現裂痕　力學性能不達國標

據內地《上觀新聞》報道，宜家（IKEA） ( 中國 ) 投資有限公司自2025年11月13日至 2026年2月12日召回2024年1月1日至2024年1月7日生產的宜家IKEA牌FLISAT福麗薩特兒童桌，共計170件。IKEA資料顯示，這款兒童桌的價格為人民幣499元。



IKEA在內地召回170件兒童桌。（IKEA官方網站）

報道稱，IKEA中國本次召回的原因為產品力學性能「水平靜載荷試驗」不符合 GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》的標準要求。桌腿和桌面之間可能會出現裂痕，從而導致桌面失去支撐並增加用戶受傷的風險。宜家 ( 中國 ) 投資有限公司將為客戶提供全額退貨或換貨處理。消費者立即停止使用該產品。

公開信息顯示，GB 28007-2011《兒童家具通用技術條件》是中國兒童家具領域的強制性國家標準，對產品的結構安全、力學性能、有害物質限量等方面作出了明確規定。其中力學性能測試是確保兒童家具在日常使用過程中具備足夠強度和安全性的關鍵指標。

公開信息顯示，宜家 ( IKEA )1998年進入中國內地市場，首店落地上海。截至2024財年底，宜家在中國大陸地區共運營39家門店。