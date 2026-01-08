日本稱不排除擁有核潛艇可能　國防部：防止軍國主義借屍還魂

就日本官員表示日方在採購核潛艇問題上不排除任何可能性等，周四（8日）上午，國防部新聞發言人張曉剛大校表示，所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂。



張曉剛表示，國際社會包括東南亞國家對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造各種借口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。

另據日媒報道，截至2025年底，在釣魚島相關海域發現中國海警船的天數已達356天，超過2024年的355天，刷新最多紀錄。對此，張曉剛表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。中方敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

1月1日，日本首相高市早苗在接受日本《讀賣新聞》採訪時稱，不排除在日本海軍潛艇上使用核動力的可能性。

圖為2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

高市當日被問及是否考慮在日本的安保計劃引入核潛艇時表示：「我們不排除任何選項。」 高市早苗補充稱，政府將研究為增強威懾和應對能力而需要採取的措施，同時承諾將推動關於這一問題的討論，這種討論將是開放的，且不會基於某個特定的、已經做出的決定。

高市表示：「與2022年制定時相比，基於法治的自由開放國際秩序所面臨的挑戰正逐漸加速。 在印太地區，中國和朝鮮的軍事能力進一步增強，中俄、俄朝之間的合作也在加強。 借鑑俄羅斯入侵烏克蘭的經驗，全球趨勢是急於為新的作戰方式做準備，包括大規模無人機作和長期戰爭。 」

另一方面，日外務省大幅增加「政府安全保障能力強化支援」項目預算，擬向東南亞等國軍隊提供包括先進雷達在內的國防裝備和物資。