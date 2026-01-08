內地裁判文書隱去法官和案號惹議　最高法：顯屬不當，已安排整改

《南方都市報》報道，內地多地法院上傳至中國裁判文書網的司法文書，將案件審判員姓名隱去，甚至有文書將案號也隱去，事件引發爭議。據《人民日報》消息，最高人民法院審判管理辦公室負責人回應上述事件稱，法官姓名和案號也隱去顯屬不當，目前已安排相關法院整改。



中國裁判文書網公布的文書中，部分文書的審判人員姓名被隱去，案號被模糊處理。最高人民法院審判管理辦公室負責人表示，人民法院堅持裁判文書、庭審活動、審判流程等司法信息公開，配套完善國家信息安全、公民個人信息和企業合法權益保護機制，人民法院對上網文書中的當事人姓名、法人和其他組織名稱作隱名處理。

中國裁判文書網。（網頁截圖）

案號也被隱去。（網頁截圖）

該負責人介紹，按照有關要求，在案件中依法履職的審判人員、法官助理、書記員的姓名，在上網文書中不作隱名處理。此外，案號作為區分案件類型、次序的重要標識，也予以保留。實踐中，因部分操作人員不熟悉文書隱名要求，錯誤將法官姓名和案號也都隱去，顯屬不當。最高法已關注到上述問題，目前已安排相關法院整改。

此前報道

《南方都市報》記者查閱發現，在裁判文書網上約2萬篇文書中，審判員姓名被隱名處理為「XXX」的形式，法官助理和書記員的身份也以同樣的方式被一併隱去。而部分法院文書的案號也被模糊處理。例如，多份杭州市中級人民法院發佈的文書，案號均為「（2024）浙01民終ＸＸＸ號」；北京金融法院的部分文書，案號甚至被進一步模糊為「（ＸＸＸＸ）京ＸＸ民終ＸＸ號」。

這些隱去審判員姓名的文書集中於2024年和2025年；以四川、內蒙古、河北三地居多，浙江、山東、河南、天津、北京等地法院的文書亦出現相關情形。

中國裁判文書網。（網頁截圖）

審判員姓名被隱名處理為「XXX」的形式。（網頁截圖）

對於目前部分法院隱去法官姓名的做法，不同地域的多位法官表達了詫異。他們猜測，可能是上傳文書的操作人員對隱名處理要求的理解存在偏差所致。

有法官表示，最高法曾要求隱去當事人的身份信息，尤其是對自然人姓名「能隱則隱」，但未曾提及需對審判組織成員的姓名進行隱名處理。法院系統人士則認為，案號也不屬於隱名處理的範疇，且並無模糊處理的必要。「如果這樣隱名，那案例的真實性只有發佈者能保證了」。

事件亦引發民眾爭議，有人表示此行為不利於民眾監督：「這些信息都不帶的話，那上傳的都是故事會嗎？」「沒問題怕什麼給人看，怕給人看就是怕被人發現問題。」還有人稱：「文書網本來就不上傳大部分判決書了，根本搜不到。」