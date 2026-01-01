內地2026新規一覽　噪音高空拋物重罰　個人提款超5萬將無需登記

2026年1月1日起，中國將有一批新的法律法規正式施行，內容涵蓋社會治安、稅收、網絡安全、教育保育及環境保護等多個民生領域。據官方發布，新修訂的《治安管理處罰法》將對噪音滋擾、高空拋物等行為訂立更明確罰則；《增值稅法》作為中國第一大稅種完成立法；個人銷售購買不足2年的住房，增值稅率將按3%徵收；個人在銀行提現50000元（人民幣，下同）亦將無需說明緣由；此外，數字人民幣錢包餘額將可計息；傳統的水銀體溫計也將將全面停產。



據中國官方媒體及政府部門公告，自2026年1月1日起，多項涉及社會治理與經濟民生的新法律法規將開始生效，對公眾生活帶來一系列變化。

在社會秩序維護方面，新修訂的《治安管理處罰法》將施行。該法將多種新出現的社會問題明確納入規管，對情節嚴重的噪音擾民行為，最高可處十日拘留及1000元以下罰款。對於高空拋物行為，只要存在危害公共安全的危險即可追責，無需等待實際損害發生。

同時，無人機未經許可飛行（「黑飛」）也被明確列為妨害公共安全行為，設定了清晰的拘留處罰標準。人身權利保護方面，法律亦將虐待被監護人、非法侵害公民個人信息，以及通過滋擾、糾纏等方式幹擾他人正常生活的行為定性為違法。新法同時引入了治安違法記錄封存制度。

在稅收領域，作為中國第一大稅種的《增值稅法》將實施。該法明確了在中國境內銷售貨物、服務、無形資產、不動產以及進口貨物的單位和個人為納稅人。據財政部數據，2024年中國增值稅收入約6.57萬億元人民幣，佔全部稅收收入的38%。值得關注的是，財政部與稅務總局明確，個人（不含個體工商戶中的一般納稅人）將購買不足2年的住房對外銷售，將按照3%的徵收率全額繳納增值稅；銷售購買2年以上的住房則繼續免徵增值稅。

在金融與貨幣方面，有兩項重要調整。首先，中國人民銀行宣布，新一代數字人民幣體系將於2026年1月1日正式啟動實施，標誌著數字人民幣進入新階段。銀行機構將為客戶實名的數字人民幣錢包餘額計付利息，並由存款保險依法提供保障。截至2025年11月末，數字人民幣累計交易金額已達16.7萬億元。此外，根據三部門聯合發布的新規，個人存取現金超過5萬元將不再需要登記資金來源，金融機構將改為根據風險狀況進行差異化盡職調查。

針對網絡空間與科技發展，新修改的《網絡安全法》將施行。為回應人工智能的治理需求，新法規定國家將加強人工智能的風險監測評估和安全監管，同時支持其基礎研究與關鍵技術研發。此外，新修訂的《國家通用語言文字法》明確，網絡視聽節目、網絡遊戲、公共場所設施用字等，應當以國家通用語言文字（普通話和規範漢字）為基本的用語用字，使用外文時應以規範漢字為主。

在民生消費與環保領域亦有新規。根據國家發改委等三部門的通知，幼兒園收費政策將進一步規範，不得以幼小銜接班、興趣班、課後培訓等名義收取保教費以外的費用，也不得通過家委會收取任何費用。同時，為履行國際環保公約，中國將自2026年1月1日起全面禁止生產含水銀的體溫計和血壓計產品，陪伴幾代人的水銀體溫計將退出歷史舞台。

在行業標準方面，全球首個電動汽車電耗限值強制性國家標準將實施。新標準較舊版加嚴約11%，以促進節能技術進步。以2噸左右車型為例，百公里電耗不得超過15.1度電，技術升級後同等電池容量下續航里程平均可提高約7%。

此外，新施行的《國家公園法》明確，國家公園管理機構設立的生態管護崗位應優先聘用當地居民。《最高人民法院關於修改〈民事案件案由規定〉的決定》則將數據、網絡虛擬財產糾紛等新增列入民事案件案由。人民銀行的一次性信用修復政策也將啟動，對2020年至2025年間產生、單筆金額不超過1萬元並在2026年3月31日前足額還清的逾期記錄，將進行自動調整，不再展示在個人信用報告中。