官媒：日本右翼執念不改　企圖再將國民拉入「新型軍國主義」深淵

中日關係低迷之際，官媒《人民日報》周五（9日）再發表評論文章，日本右翼執念不改，推動國家在窮兵黷武錯誤道路上越走越遠，企圖再次將國民拉入「新型軍國主義」深淵。



「在主動惡化地區局勢的同時提高防衛預算，似乎有『自導自演』之嫌。」文章指，日本《東京新聞》通過2025年年終社論發出警示，越來越多日本有識之士意識到，高市早苗政權已偏離戰後和平路線，不斷給國民製造危險幻象，為「新型軍國主義」造勢。

歷史的覆轍清晰可辨。回望二戰爆發前後的日本，對本國國民的欺瞞誘騙，貫穿了軍國主義的罪惡擴張進程。最終，侵略戰爭不僅給地區造成巨大災難，也給日本國民帶來滅頂之災。

為驅動戰爭機器，日本軍國主義分子極力為國民畫「毒餅」，將野蠻侵略粉飾為振興民族、解放亞洲的「正義之戰」，將對鄰國人民的殘害壓迫美化為所謂「大東亞共榮」。為將這張「毒餅」強加於社會，軍國主義分子構築起思想牢籠：灌輸「皇國史觀」，主張日本是「神國」，日本民族優越於其他民族；頒佈《教育敕語》《臣民之道》等，推行皇民教化和奴化教育，使民眾服從國家戰爭意志；炮製《北岸部隊》、「士兵三部曲」等美化戰爭的文化毒物，吹捧所謂「英雄事蹟」；即使經歷慘敗，仍舊通過「大本營發表」虛構捷報，在日本國內構築起一個與現實完全割裂的資訊繭房。

大量日本青年被戰爭機器裹挾，在「七生報國」「一億玉碎」等軍國主義思想的控制下，淪為戰爭炮灰。許多民眾被迫接受《國家總動員法》下的極端配給制度，生活陷入絕境。大量婦女被誘騙、強制做從軍「慰安婦」，甚至獻出生命。幻象破滅後，是實實在在的血色代價：超300萬日本人死亡，超12萬戰爭孤兒流離失所，大量琉球人民被迫「集體自殺」。從愚民到殃民，日本軍國主義就是嗜血賭徒主義。近期，有日本學者在為人民日報撰文時憶起祖輩常說的一句話——「戰敗真是太好了」，日本民眾對戰爭的苦痛記憶由此可見一斑。

在中國，輿論認為日本正系統性地突破憲法，構建反擊能力，重新走向海外，各方應對此提高警惕。(Getty)

文章強調，歷史殷鑒不遠，日本右翼故伎重施。他們炮製所謂「國家正常化」話術，打著加強「自主防衛」、建設「能戰國家」的旗號，為推行「新型軍國主義」造勢。他們否定侵略歷史，篡改歷史教科書，意圖甩掉「歷史包袱」，洗腦毒化年輕一代。他們極力渲染「外部威脅」「存亡危機」，圖謀修改「無核三原則」，想要徹底掙脫「和平憲法」，擺脫戰敗國束縛。他們對外煽風點火、挑動對立，意圖趁亂牟利，伺機擴張。一言以蔽之，日本右翼就是要將支撐戰後日本發展的和平路線徹底拋棄，就是要按照自己的「新型軍國主義」執念改造日本。

日本右翼推動國家在窮兵黷武錯誤道路上越走越遠，承受代價的終將是日本國民。日本2026財年防衛預算達到了9.04萬億日元，創下歷史新高，在日本國內引發大量反對。當前，日本經濟面臨增長乏力、財政空間收窄等多重壓力，民眾普遍希望政府能將資源優先用於振興經濟、改善社會福利等緊迫議題。國家重新走向軍事擴張，更是讓日本有識之士充滿憂慮。「所謂『安保三文件』只談準備戰爭，不談避免戰爭」「高市早苗的言論有百害而無一利，不符合日本國家利益」「日本外交的方向應是維持穩定、正常的對外關係」……反對窮兵黷武的聲音在日本國內不斷湧現，反映的是對國家戰略走向的深重不安。

最後，文章稱，80多年前，日本人民被許諾的是一張「戰爭能夠勝利」的空頭支票，得到的卻是生靈塗炭、斷壁殘垣。80多年後，日本右翼執念不改，企圖再次將國民拉入「新型軍國主義」深淵，重蹈害人又害己的覆轍。對此，愛好和平的日本人民必須保持高度警惕。日本的未來，不在右翼描繪的危險幻夢中，而在對侵略歷史的徹底清算中，在與亞洲鄰國的友好相處中，在對地區和平發展的堅定守護中。