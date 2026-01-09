日媒：日本輸華酒類清關面臨拖延 或因受高市早苗涉台言論影響
日本共同網1月8日報道，日本酒類和食品最近出口往中國時，面臨較以往繁瑣的清關程序，導致相關交易交易延遲。外界認為，這是中方就日本首相高市早苗去年11月發表涉台言論的反制措施。
報道引述貿易消息人士稱，酒類產品抵達中國後，清關的時間比平時多花數週到約1個月，部份更因手續不順利而滯留，其中日本清酒的延遲尤其明顯，須用比通常多花了一倍時間通關。另外，亦有食品和加工食品出現延誤。
消息人士稱，天津和深圳等地的港口都出現延誤，包括有部份貨品被中國海關要求提供詳細運輸路線，檢查有否經過福島、宮城和東京等地。
據日本農林水產省，2024年日本清酒對華出口額達到116億日圓（約5.7億港元），在各國家和地區中居首。
報道引述一名熟悉中日雙邊關係的消息人士稱，日本駐華大使館已敦促中方妥善處理貿易程序，確保透明度。
