日本外務省抗議中方兩用物項出口管制　中國大使：完全正當合理

中國商務部1月6日（周二）宣布，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。對此，日本外務事務次官船越健裕1月8日在外務省與中國駐日大使吳江浩舉行會談，對中國出口管制提出強烈抗議，要求撤回該措施。吳江浩大使同日則駁回日方所提交涉，稱中方此舉旨在維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，完全正當、合理、合法。



共同網報道，除日外務省抗議外，日本防衛大臣小泉進次郎1月8日在富士電視台節目中表示，將關注管制對防衛相關產業的影響，並稱中國此舉偏離國際慣例，強調有必要向中方抗議。

2025年11月17日，日本東京，圖為日本防衛大臣小泉進次郎出席活動。（Getty）

日本自民黨政調會長小林鷹之亦批評中國出口管制措施，他在訪問地菲律賓接受採訪時稱：「這與國際慣例大相徑庭。絕不能容許。」他強調日本政府有必要詳細評估對國內產業界的影響。

中國商務部公告稱，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

圖為2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。其此前「台灣有事」言論導致中日關係緊張（Reuters）

2024年12月1日起《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》正式實施，《條例》訂明兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷力武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。