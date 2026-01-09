NVIDIA H200有條件出口中國　內地專家：需高度警惕美國戰略意圖

美國對中國高端晶片出口政策再現鬆動跡象。輝達執行長黃仁勳近日透露，NVIDIA正與美國政府確認H200晶片出口中國的最後細節。中國半導體業界人士指出，美方在高端晶片政策上「時而解禁、時而施壓」，態度變幻不定，中國必須保持高度警惕，不能因此動搖在先進製程等領域堅持國產化發展的信心與決心。



美國總統特朗普於去年12月宣布，華府同意在徵收25%費用的前提下，開放H200晶片銷售中國。黃仁勳近日在美國消費性電子展CES回應相關進展時表示，「我們已經全面啟動供應鏈」，H200晶片已進入生產階段，目前正與美國政府確認出口許可的最後細節。

對此，北京《環球網》1月8日引述中國半導體產業協會副理事長魏少軍指出，高端算力資源的合理流動，有助促進人工智能等先進技術的應用探索，只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷NVIDIA總部大樓前的標示牌。（Getty）

報道指出，H200晶片是NVIDIA僅次於Blackwell系列的次頂級產品，在拜登政府時期曾被禁止出口至中國。特朗普政府在限制出口最先進Blackwell系列晶片，與「完全不出口反而助長中國更快實現國產替代」之間尋求平衡，最終選擇有條件放開H200晶片對中國出口，但仍須取得美國商務部出口許可審批。

魏少軍認為，美國在高端晶片政策上的反覆操作，使市場用戶難以判斷美方的真實戰略意圖。他質疑，最近的所謂「放鬆」究竟是推動良性互動的信號，還是意圖擾亂中方發展節奏、讓中國放鬆警戒的新策略？

2025年7月16日，第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）在中國北京開幕，Nvidia行政總裁黃仁勳身穿唐裝出席開幕式。（Reuters）

他強調，中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被表象所惑，更不能因此動搖在先進製程等領域堅持中國國產化道路的信心與決心。

魏少軍進一步分析，適度引進先進算力產品，短期內可緩解部分需求壓力，特別是在科學研究、醫療、智能城市等領域，有助於加速中國人工智能技術的落地轉換；但即使引進輝達晶片，也不會動搖中方堅持自主創新的決心。

他並指出，正是這種高水準的競爭環境，促成中國企業在架構設計、封裝整合、工具鏈開發等方面持續取得突破。