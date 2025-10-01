「無人機航母」海試在即　軍事專家料也能彈射殲-35等有人機

中國網絡上周流傳最新照片顯示，有「無人機航母」之稱的中國新型076兩棲攻擊艦首艦「四川」號，甲板上的電磁彈射器工棚已拆除，標誌著電磁彈射系統主體安裝完成，年底前可能出海試航。



受訪軍事專家研判，四川艦大概率於2026年底前正式服役。這艘中小型航母屆時不僅能彈射無人機，也能彈射殲-15T、殲-35等艦載戰機，趕超美軍使用兩棲攻擊艦搭載F-35B戰鬥機作為準航母的「閃電航母」。

中國被指正在設計076型兩栖攻擊艦持續引發外界關注，美媒多次對076型「無人機母艦」的形態進行了猜測和分析。（微博@傳遞公益正能量）

076型是中國迄今噸位最大、也是首艘裝備電磁彈射器兩棲攻擊艦，可彈射大型無人機執行攻擊和偵察任務。首艦去年12月底在上海下水，官方命名為「四川」，舷號為「51」，滿載排水量四萬餘噸。

時任國防部新聞發言人吳謙今年1月介紹，四川艦下水後，將按計劃開展設備調試、繫泊實驗、航行試驗等工作。

軍事頻道《國平視野》等9月25日發布最新照片，顯示四川艦已拆除艦上原本搭建的藍色工棚，表明船廠人員在甲板上已完成安裝電磁彈射軌道和調試等任務。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

網民據此猜測，繼中國第三艘航母「福建」號本月完成海試後，四川艦今年底前也可能離開滬東中華造船廠碼頭，開展首次海上測試。四川艦工程進度並遠超外界預期，下水未滿10個月就拆掉彈射器工棚，比福建艦當年13個月的拆棚周期快了四分之一。

軍事頻道《全球觀察室》指出，福建艦為四川艦的電磁彈射器測試鋪平道路，通過直接複製福建艦的試驗經驗，讓四川艦跳過摸索期，預計四川艦海試科目更少、周期更短，交付速度會更快。

中國軍事評論員宋忠平接受《聯合早報》採訪時指出，076型是在福建艦及075型（中國首艘自主研製的兩棲攻擊艦）的基礎上打造，與福建艦使用同一款電磁彈射裝置，新技術都經過檢驗，試驗也更成熟，「076在2026年底之前服役，這是一個大概率事件。」

有分析認為，四川艦正式列裝後，將支持中國海軍執行立體登陸等作戰任務。

觀察者網軍事評論員王世純認為，一旦台海爆發戰爭，076作為無人機母艦可進行戰區監視、火力打擊、戰鬥突擊支援、空中投送等任務，必要時執行一定的輔助登陸任務。未來中國海軍需要域外干涉時，076將成為「多面手」，負責從航空火力壓制到兵力投送在內的幾乎所有任務。

另一方面，中國上周首次在彈射型航母上實現多型號先進艦載機的電磁彈射和阻攔著艦。中國海軍9月22日宣布，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機在福建艦上已成功完成首次彈射起飛和著艦訓練。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

輿論隨後開始關注，殲-35能否從同樣裝備電磁彈射器的076型上彈飛，由此改變亞太海空力量平衡。有軍迷預期，中國未來如果建成三、四艘076型，搭配三艘航母，海軍就能形成航母編隊加兩棲編隊的雙重遠海作戰體系，大幅削弱美軍長期以一艘核航母搭配一艘閃電航母，在西太平洋維持的區域優勢。

宋忠平分析，076型是「連美國都沒有做到的新型兩棲攻擊艦版本，不僅可以彈射無人機，也可以彈射有人機。」他指出，中國未如美國打造F-35B型戰機，暫無垂直短距起飛戰機，「但我們可以通過電磁彈射裝置，對包括無人機以及殲-15T、殲-35實施彈射。」

宋忠平指出，兩棲攻擊艦上一旦搭載更多有人戰機，「它既可以變成無人機航母，也可以變成有人的中型航母，這個很關鍵。不要總認為中國（大陸）打造076是為了針對台灣問題，中國其實是為了成就自己的藍水海軍、戰略海軍，所以各種各樣的艦艇都需要。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

