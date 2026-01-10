5人穿越秦嶺鰲太線釀3死　國家體育總局：嚴禁違規開展徒步活動

近期，5人未經許可違規穿越秦嶺「鰲太線」，其中3人不幸遇難。

對此，國家體育總局登山中心周五（1月9日）發布通知，強調進一步加強冬季登山戶外運動安全，嚴禁違規開展徒步穿越等活動。



鰲太線。（小紅書＠M_ing）

通知稱，「各地要重點加強違規徒步穿越等活動的安全監管工作，協調有關部門加強對重點區域的巡查，對可能發生的違規行為加強勸阻，嚴禁一切形式的違規徒步穿越等活動，嚴禁任何組織或個人擅自進入自然保護區等『紅線地帶』開展徒步穿越等活動。」

「鰲太線」即一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，處於國家級自然保護核心區，根據《中華人民共和國自然保護區條例》，嚴禁任何單位或個人未經許可擅自進入。

通知表示，嚴格落實審批、備案等安全監管措施。各地要嚴格執行《中華人民共和國自然保護區條例》《中華人民共和國國家公園法》《國內登山管理辦法》《關於進一步加強高危險性山地戶外運動賽事管理的通知》等要求，加強對重點地區、事故頻發地區的安全監管，通過多種手段防範違規開展徒步穿越等活動，集中整治非法徒步穿越等活動。

鰲太線。（小紅書＠M_ing）

通知指出，應加強對屬地重點地區的安全工作提示和聯合執法。「摸排本地區重點『網紅』路線，形成清單，加強監管，協調有關部門針對重點『網紅』路線等事故高發區域設置安全警示牌，加強安全警示教育。同時，聯合有關部門具體針對性措施，強化對非法徒步穿越等活動的聯合執法。對違規違法的組織或個人，該曝光的曝光，該依法處理的及時處理。」

此外，通知還要求應加大宣傳力度，積極開展登山戶外運動培訓。