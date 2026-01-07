5名登山者違規穿越鰲太線遇險2人遇難　1人墮崖後亦遇難

《央視新聞》報道，據陝西寶雞太白縣應急管理部門消息，1月2日凌晨，5人避開管護站違規穿越秦嶺「鰲太線」（鰲山至太白山段），1人自行下山，4人失聯。



經搜救，1月4日11時，救援隊成功搜救到1人，身體狀況良好，2人不幸遇難。最後1名失聯者在探險過程中墮崖，於今日（1月7日）下午被發現，已無生命體徵。



今天（1月7日）早上5時30分左右，當地組織10名專業救援人員和4名當地嚮導，攜帶重裝備、無人機、衛星電話等徒步出發從鰲山南邊山下向鰲山主峰方向開展搜尋。搜救隊伍於今日下午找到了最後1名失聯墮崖人員，但不幸已無生命體徵。

對2名已發現的失聯遇難者遺體的轉運，當地計劃使用無人機將兩名遇難者遺體運送到山頂後，再通過直升機轉運下山，明天開始將陸續把兩名遇難者遺體轉運下山。

據報道，此次違規穿越的5人中，1名為女性，4名為男性。年齡最大的32歲，年齡最小的19歲。

此前報道

《瀟湘晨報》此前報道，小鰲太線即鰲太線的最前半段，全程約40公里。1月4日，救援隊伍在採藥人搭的窩棚找到1名男性，已安全帶下山。

知情人士稱，一行5人原計劃一日速穿，都是輕裝，未帶帳篷和睡袋，食物和保暖措施都短缺。1月2日下午還在鰲山沙發石，3日有1人提前下山，稱在沙發石與另外4人在此處分開。其他4人繼續前行，後軌跡偏離走錯路。

目前鰲山區域已被積雪覆蓋。（瀟湘晨報）

微信公眾號@太白融媒消息，1月3日11時，太白縣110接到報警，聲稱有人穿越鰲山失聯，尋求幫助，經了解，1月2日凌晨約2時，5名外地人員避開管護站，從黃柏塬鎮23公里附近違規登山。1月3日上午，1名登山者自行下山，其他4人失聯。

接報後，當地組織相關部門、4支專業救援隊和當地民眾全力搜救。1月4日上午11時，救援隊成功救到1名登山者，其身體狀況良好。

鰲山區域地形極為複雜，氣候多變，部分地方積雪沒過膝蓋，加之夜間風大、霧大，冬天夜間溫度可達-27°C、-28°C，且搜救範圍廣，失聯者未攜帶衛星定位設備，無法精準定位，搜救工作異常艱難。

鰲太線。（小紅書＠M_ing）

1月5日凌晨4時半，多支救援力量和民眾再上山，當局派出直升機參與救援，當天下午4時許，搜救隊員發現兩名失聯者，均無生命體徵，正與家屬確認身份信息。最後一名失聯者則在探險過程中墮崖。

據介紹，鰲太線（鰲山至太白山段）屬國家級自然保護核心區，嚴禁任何單位或個人未經許可擅自進入。2024年4月起，太白山自然保護區明確發布禁止海拔2000米以上區域的違規穿越探險活動，違者將依法依規予以處理。