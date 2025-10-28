18歲少年穿越「中華龍脊」鰲太線失聯10日　搜救隊員：神仙也難救

鰲太穿越，又名鰲太線，是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，被譽為「行走在中華龍脊」上的探險。然而，鰲太線的穿越事故逐年增加，被稱為「生命禁區」。近日，湖南長沙一名18歲少年穿越鰲太線失聯，至今已超10天，兩輪專業搜救均無功而返。有搜救人員坦言，「10月以後的鰲太，神仙上去都得嘎」。



周一（27日）下午，第二批10餘名搜救人員因積雪過深、痕跡盡沒，從山上下撤。當晚研判後將決定是否第三次進山。陜西省森林公安局第二分局證實，搜救由太白縣應急局統籌，仍在緊張進行。



10月16日晚，搜救隊接報後連夜趕赴鰲太。次日清晨，在海拔3000米以上區域發現一隻灰色背包，內有5-50元人民幣零錢、速乾衣、充電器及眼鏡盒，眼鏡盒標註「長沙縣某某鎮」，與失聯少年特徵吻合。

搜救隊發現少年的物品。（極目新聞）

搜救隊員王明（化名）回憶，第一次搜了兩天兩夜，因暴雪暴雨，只能先撤。10月25日，第二批10餘名退伍軍人與資深志願者再次進山，背負45斤以上物資，歷經三天兩夜，翻遍懸崖、石縫、山林，卻一無所獲。

隊員付建（化名）說，由於雪太深，所有痕跡被覆蓋，當時山上零下20℃，帳篷晨起結冰，鞋子凍得「能砸核桃」，失溫、迷路、滑墜、野生動物威脅無處不在。

隊員稱雪太深，所有痕跡被覆蓋。（極目新聞）

鰲太線縱貫秦嶺鰲山與太白山拔仙台，全長超170公里，海拔3400米以上連翻17座山峰，無人區、無信號、無補給，完整穿越需5-7天，被稱「行走在中華龍脊」，且是「地獄級史詩副本」。《中國鰲太穿越事故調查報告》顯示，2012-2017年夏，5年內已致46人失蹤或死亡，近年事故率持續上升。

近三月，鰲太已發三起失聯。8月12日，上海男子非法穿越失聯十餘天，後在瀑布溝被救，他靠喝水、吃麵包度日，最後瘦得厲害。9月3日，救援隊接到了官方轉來的求救信息，當晚趕往太白山景區，並搭乘纜車來到海拔3550米的落點。根據求救者發出的信號一路尋找，救援隊最終在4日淩晨發現一處帳篷和一男一女兩人。經現場判斷，女子身體狀況尚好，男子則已無生命體徵。而在本月，湖南18歲少年成最新受害者。

王明說，鰲太救援成功率不足10%，在裝備、體能、經驗之外，全靠運氣和山神，「10月以後的鰲太，神仙上去都得嘎」。

近年來，鰲太線穿越頻頻發生登山愛好者遇難事故。（視覺中國）

近年，戶外運動風興起，特別是在網紅「猛蛇過江」穿越後，很多人都想去穿越鰲太線體驗。戶外運動愛好者李軍（化名）表示，每個人穿越鰲太線的目的不一樣，有人可能當作戶外徒步的進階，有人可能當作炫耀的資本，也有人想挑戰自我。但他強調，安全肯定是第一位的，不能盲目。

李軍在今年年初穿越鰲太線，於去年12月30日進山，原計劃6天出山，但因為天氣條件、物資等因素，最後8天才從出來。李軍表示，雖然他很早就開始籌備，物資多達75斤，但還是不夠充分；雖然冬季天氣較穩定，但暴風和雪依舊很危險，很多翻石頭路都很險，即使帶了凍瘡膏，但腳和鼻子還是凍傷了，「總之感謝大山包容」。李軍又透露，穿越第五天時，他早上出發時並未打算穿冰爪，下降速度較快，卻在小林子路段岔口走錯方向，通過「屁降」一段路後才發現問題，隨後在坡上穿上冰爪慢慢爬回，「到了2800米的營地，那風是真的猛，往前走真的叫寸步難行，風吹得喘不過氣，也根本不敢休息，只能無止盡地爬坡」。他強調，山上很危險，有野生動物，幾乎沒有信號，氣候不穩定，有些路段處風力達到八級以上，呼吸困難，建議謹慎徒步。

被稱為「中華龍脊」的鰲太線有80%是無人區。（視覺中國）

2018年4月，太白山保護區管理局、陜西省森林公安局第二分局聯合發布《禁止「鰲太穿越」的公告》，同年10月，陜西省眉縣和太白縣發布聯合公告，全面禁止一切單位或個人隨意進入開展非法穿越鰲太線活動。而最近幾年流行的冰晶頂、光頭山、鹿角梁等秦嶺穿越重點線路也在後來陸續被管控。

今年，嚴管的信號再次釋放。《整治秦嶺核心保護區非法穿越行動方案》出台，對於個人，探索建立「非法穿越黑名單」制度，對於未經批準的組織者，則移交司法機關。