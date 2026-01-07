從香港經深圳走私武器入境　前國家射擊教練一審判囚10年已上訴

綜合《紅星新聞》《中國新聞周刊》報道，內地射擊運動前國家級教練田紅所經營的匹克公司，被法院指通過旅客藏匿方式從香港經深圳，或偽報品名和用途，共走私入境槍枝散件2446件 ，銷售給國內射擊運動隊等。



2025年11月28日，法院判決匹林公司犯走私武器罪，判處罰金300萬元（人民幣，下同）；田紅犯走私武器罪，被判處有期徒刑10年。一審宣判後，匹林公司、田紅已上訴，理由為其走私是幫助射擊運動發展，解決體育訓練用品供應不足的問題。



田紅的丈夫付鈞曾帶出過10米氣槍冠軍易思玲，現任廣東射擊隊總教練。（南方日報）

共走私入境槍枝散件2446件 判囚10年

一審法院審理認為，2015年至2023年，被告人田紅、其子付義涵經營匹林公司，採購多個品牌的運動槍枝零部件，通過旅客藏匿方式從香港經深圳走私入境，或委託文某以楚運國際公司、楚運報關公司的名義，偽報品名和用途，共走私入境槍枝散件2446件，構成走私武器罪。

案件一審判決書顯示，檢察院指控被告單位匹林公司犯「走私武器罪」，處罰金300萬元；被告人田紅、付義涵、文某犯「走私武器罪」，田紅獲刑10年，付義涵獲刑6年，文某獲刑3年，緩刑5年，分別處罰金20萬元、10萬元和3萬元。

田紅母子分別被判10年和6年。（中國新聞周刊）

田紅的二審代理律師聶敏透露，田紅已上訴，請求將案件發回重審或改判上訴人無罪。理由為「上訴人無走私武器的主觀故意，行為動機系幫助射擊運動發展，解決體育訓練用品供應不足的問題，無牟利目的」等。

進口報關避開「槍」字

田紅曾是廣東省黃村體育訓練中心氣步槍運動隊教練，1987年6月2日，田紅在全國六運會射擊預賽中，以標準步槍60發臥射598環的成績平了世界紀錄。而田紅的丈夫付鈞退休前為國家級教練，曾培養易思玲、李佩璟等奧運冠軍。付家三代均從事射擊運動，兒子付義涵也曾隨隊獲亞洲氣槍錦標賽冠軍。

田紅曾平過世界紀錄。（營口發佈）

田紅到案後供述，匹林公司由兒子付義涵負責管理，進口氣槍配件有兩種方式：一是將貨物運至香港，再由公司人員攜帶入境且不向海關申報；二是按正規流程向海關申報進口。付義涵負責對接廣州楚運公司辦理清關事宜。

因為國家對槍枝的管理很嚴格，田紅擔心申報為氣槍使用的氣瓶會被禁止進口，遂要求其以 「空氣壓縮用氣瓶」的名義申報，避開了「槍」字。而匹林公司並無進口氣槍配件的相關資質。

運動槍枝及配件。（紅星新聞）

運動槍枝的申報嚴格 審批流程時間長

政府公開資料顯示，運動槍彈屬於特殊體育器械，為國家管制品。根據相關規定，運動槍彈只能從國家體育總局和公安部共同指定的華興榮耀（北京）體育用品有限公司（下稱「華興公司」）採購。

但多個省份的射擊隊教練員、運動員表示，如果走正常程序、從華興公司採購，整套流程可達1—2年之久，對比賽和訓練會有影響。

運動槍枝配件。（紅星新聞）

射擊運動行業資深人士章某稱，相比於華興公司，田紅銷售的射擊配件種類更全，到貨更快，還能開具槍枝配件相關發票，有時候教練員或運動員急需使用配件，田紅還會先發貨。

田紅的丈夫付鈞表示，匹林公司確有走私行為。看到各射擊隊伍受制於槍枝零配件難及時補充，無法保障訓練的正常開展，匹林公司才向各地市隊伍銷售配件，配件總獲利為4萬多元。