瀋陽緝毒警從泰國郵購大麻樣品獲刑三年半　事主不服：是工作需要

據封面新聞報道，10月14日，遼寧省瀋陽市公安局於洪分局禁毒大隊原副大隊長(主持工作)劉威因通過境外聊天軟體聯繫到一泰國販賣大麻者，讓其向國內郵寄樣品而被控走私毒品罪，獲刑三年六個月，劉某不服判決，當庭提出上訴。



近日，遼寧省高級人民法院對該案二審宣判：駁回劉威上訴，維持一審有期徒刑三年半的判決。得知宣判結果後，劉威已決定向最高人民法院提出申訴。



稱因工作需求境外購買1512.34 克大麻

據封面新聞報道，劉威原系瀋陽市公安局於洪分局禁毒大隊副大隊長（主持工作）。2023年6月，劉威在未向分局領導及市局禁毒支隊彙報的情況下，違規使用特情人員，通過境外聊天軟件聯繫到一泰國販賣大麻人員，讓其向國內郵寄樣品，收件地址為瀋陽市公安局於洪分局所在地。

2023年12月18日，兩名輔警按劉威指示在分局大門附近快遞櫃取境外包裹時，被瀋陽市公安局禁毒支隊及渾南分局禁毒大隊民警控制，包裹中查獲160.25克大麻葉。幾天後，劉威主動交代，公安機關又從寄到該快遞櫃的另一境外包裹中查獲1352.09克大麻葉。經鑒定，上述大麻葉中均檢出四氫大麻酚成分。

大麻植物。（Reuters）

公安系統內部對劉威展開調查，劉威被免職。 2024年2月，劉威被移送審查，檢察院認定其涉毒。同年3月，劉威因涉嫌走私毒品罪被立案偵查，先後被監視居住、刑事拘留。

2025年10月14日，瀋陽市中級人民法院一審判決劉威走私毒品罪名成立，判處其有期徒刑三年六個月，並處罰金五萬元。劉威當庭表示上訴。

劉威提出上訴後，遼寧省高院組成合議庭，通過閱卷、訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理，並於近日公布該案二審宣判：駁回劉威上訴，維持一審有期徒刑三年半的判決。

劉威妻子展示其警服和獎章（微信公眾號＠警閱視角）

辯護律師：以工作為目的進行運輸毒品，不應將其行為認定為犯罪

一審判決認為，相關證據不能認定劉威讓王遷從境外走私大麻入境是出於工作目的。建立特情人員應當履行審批手續並進行規範管理，而本案中自劉威讓王遷與境外販毒人員聯繫至案發歷經約半年，其間其既未履行審批程式，也未對王遷進行規範管理。

判決稱，本案中並不存在阻卻劉威依照法定程式建立特情的事由。劉威雖辯稱他曾與同事研究過此事並向領導口頭彙報，但均被相關證人予以否認。

此外，一審判決還強調，劉威和王遷誘使他人向王遷購買大麻，之後劉威又將相關情況提供給公安辦案機關，使相關買毒人受到刑事或行政處罰，「是被明確禁止的非法行為。」

劉威案一審判決書。（封面新聞）

而劉威的辯護律師、上海德禾翰通律師事務所律師郭鵬則指出「上述事實恰好說明劉威涉案行為是出於工作目的。」

郭鵬表示，刑事裁判的規則應當排除合理懷疑，本案中並沒有直接證據證明劉威有走私毒品的主觀故意，一審判決通過間接事實推論劉威不是出於禁毒工作的目的，進而認定其走私毒品犯罪指控成立，這種推論邏輯不符合刑事裁判的證據規則。

劉威曾多次立功。（微信公眾號＠上新聞）

此外，郭鵬在辯護意見中指出，劉威案發時系實際主持工作的禁毒大隊副大隊長，負有在轄區打擊毒品犯罪的法定職權和責任。其在以打擊毒品犯罪為目的的職務活動中，即便存在持有、運輸、交付毒品的行為，也因法定職權而具有違法阻卻事由，不應將其行為認定為犯罪。

目前，得知二審宣判結果後，劉威已決定向最高人民法院提出申訴。