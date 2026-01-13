21歲網紅歌手情人節遭男友殺害　父續更新愛女帳號：她會陪著大家

2025年12月27日，被殺害的內地音樂博主「BBerryz」（本名張洪佳）的抖音帳號突然更新，上傳生前未公開的音樂片段。有網民發現，是其父親張光樹接手其抖音帳號，希望透過女兒留下的聲音，延續她21歲的生命記憶。



目前，兇手已被判死緩，但其父表示，女兒的手機被兇手變賣，希望能尋回愛女微信號，以看到女兒留下的那些生命痕跡。



據《瀟湘晨報》報道，張洪佳來自貴州，是一名擁有22萬粉絲的獨立音樂人，代表作《疑心怪》播放量逾8000萬。

家屬提供法院判決書顯示，兇案事發地位於成都，2024年2月14日情人節當天，她因為分手發生爭執，遭男友殺害，直至同年7月家屬才公開死訊。兇手其後被判死緩。

張洪佳60歲的父親張光樹回憶，父女生前交流不多，甚至不知女兒戀愛情況。兇手曾在行兇前冒充女兒向親友騙錢，行兇後更將張洪佳綁定社交帳號的手機以300元人民幣變賣。該手機存有大量照片、聊天記錄，至今下落不明。

「我想在我的有生之年，還能看見女兒留下的痕跡」。張光樹表示，自己不畏艱難，只想尋回女兒的微信帳號。「那部手機裏存有大量照片、聊天記錄，也可能包含與兇手之間的關鍵對話。」張光樹說。

張光樹提供的與女兒經AI生成合照。（瀟湘晨報）

目前，他仍持續整理女兒遺留的100多段影片，並逐步公開珍藏的影像與音樂，讓女兒的聲音繼續陪伴所有掛住她的人。

張光樹在女兒的抖音帳號表示，「我知道好多朋友都想聽我女兒的聲音了，我也好想她，寶貝還有一些庫存音樂，人雖然不在了，但是聲音會一直陪著大家。願大家健康快樂，事事順心、身體健康」。