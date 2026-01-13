海南原書記羅保銘貪腐細節曝光：海航提供別墅兼支付女兒婚禮費用

受賄超1.13億元（人民幣，下同）的海南省委原書記羅保銘，於央視播出的專題片《一步不停歇 半步不退讓》第二集中出鏡懺悔。



央視披露，原海航集團曾在海口專門為羅保銘母親提供了300多平方米（3000多呎）的別墅，承包了其女兒的婚禮費用。羅保銘的親家惲銘慶為他送上了數千萬贓款，女婿則拉來了數百萬的項目「好處費」。



羅保銘稱，第一次收到50萬沒有退回去。（央視新聞）

羅保銘為天津商人違規加蓋的建築出面作了協調。（央視新聞）

專題片指，羅保銘從天津「帶老闆上任」海南，在多個崗位佈局「自己人」後，開始縱容自己的多名親屬介入權錢交易。其中，他與原海航集團的關係非同一般，在海南當地幾乎是公開的秘密。

家人成利益代言人 原海航集團提供全方位的高檔服務

到海南工作後，以支持民營企業發展作為名義，羅保銘與原海航集團的多名高管交好，給予了諸多支持。私下裏，原海航集團也為他本人和家人提供了全方位的高檔服務。

羅保銘及家人多次乘坐原海航集團的公務機到廣東、山西、甘肅、陝西等地旅遊，羅保銘家人還多次到澳洲、新西蘭、巴西、瑞士、西班牙等國旅遊，相關費用由原海航集團承擔。

原海航集團在海南海口為羅保銘母親提供了一套建築面積三百多平方米的別墅，供其免費居住使用四年，並安排保姆貼身服務，相關費用由原海航集團承擔。羅保銘女兒的婚禮，場地、禮儀、宴席、酒水等相關費用，也全由原海航集團支付。

羅保銘被判處有期徒刑15年。（央視新聞）

親家女婿齊上陣 一個項目可收取數百萬「好處費」

他的親家惲銘慶曾在某金融機構擔任高管，退休後開始經商。兩家結親後，羅保銘主動利用職權為惲銘慶牟利。惲銘慶也反過來送給羅家數千萬元，把姻親關係變為了政商同盟。

海南省的一條高速公路是當地的重大工程，有商人找到羅保銘女婿想要投標其中一個標段。剛好負責分管招投標的交通運輸廳副廳長劉保鋒也在和他女婿來往。女婿給羅保銘說，提拔一下劉保鋒，讓他給商人批項目。最終，羅保銘採納了女婿的建議，羅家拿到了數百萬元好處費。

海南的高速公路項目，給羅家帶來了數百萬的好處費。（央視新聞）

主動投案被判15年 懺悔直言：對不起黨和海南

羅保銘早年在天津工作，後調任海南省省長、省委書記。羅保銘坦誠說，他心裏一直有一個想法，「幫了企業，就要享受和得到企業的好處，恰恰就把我的這個職權變味了」。對於安插親信，「我覺得自己人是比較聽話的。」

羅保銘主動投案後被控受賄1.13億元人民幣，他直言，「我的貪腐犯罪給海南的營商環境是一個很大的損害，給海南的政治生態造成嚴重破壞，也給黨的事業、黨的形象帶來極大的損害。」

同時，羅保銘表示，「我對不起黨，對不起海南的父老鄉親，我在那兒工作了16年，回過頭來想我做了那麼多的錯事、犯罪的事，帶來的是難以彌補的損失，貪官的惡名將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

2025年12月9日，法院以「受賄罪」宣判羅保銘有期徒刑15年，並罰款500萬元。