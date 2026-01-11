把商人當錢袋、受賄2.68億　農業農村部原部長唐仁健出鏡懺悔

受賄2.68億餘元人民幣（下同）的農業農村部原黨組書記、部長唐仁健，於央視播出的專題片《一步不停歇 半步不退讓》中出鏡懺悔。



唐仁健安排兒子在農業農村部附近開了一家實行會員制的高檔餐廳，讓老闆們在餐廳充值辦卡。中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典介紹，唐仁健插手的37個項目中，27個是農業項目。



唐仁健出鏡懺悔。（央視新聞）

在擔任農業農村部部長後，唐仁健將心思和精力更多地放在以權謀私、享受生活上。他組建了一個叫「周末愉快」的微信群，群裏除了自己一家三口，就是各路商人老闆。他又安排兒子在農業農村部附近開了一家實行會員制的高檔餐廳，讓老闆們在餐廳充值辦卡，每到周末就召集群成員們前來聚會吃喝，讓老闆們買單。

涉案商人李勇表示，去的人以後都買卡，一人甭說多了，十萬塊錢，有二十萬的，也有五十萬的。在那消費又貴，開瓶酒一萬多。

涉案商人李勇。（央視新聞）

2011年以來，唐仁健每年過生日，都有不同的老闆輪流為他大操大辦，地點選在全國各地的旅遊度假勝地，一年換一個地方，一大群人一玩就是幾天。曾有一名老闆在某度假區為他慶生，專門清空了一棟酒店大樓，供他和親友團連住三天，賞景、吃喝、打牌。

中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典介紹，每次聚會，機票、酒店，加上吃喝玩樂的費用，少則幾十萬，多的時候上百萬。生日宴還成了唐仁健收割老闆的盛會，每次收受的紅包都在五十萬元以上。

中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典。（央視新聞）

唐仁健出鏡懺悔。（央視新聞）

周典介紹，唐仁健長期在「三農」領域工作，其收的第一筆錢、最大的一筆錢和最後一筆錢，均與農業項目有關。唐仁健插手的37個項目中，27個是農業項目。

一名老闆向他送上價值數千萬元的公司原始股，請託他為自己企業的食用菌生產項目提供幫助，唐仁健就為他引薦多地分管農業的幹部，幫助他的項目在地方落地，獲取政策和資金支持。一家橄欖油企業老闆送給唐仁健10%公司股份，唐仁健就安排秘書帶着該企業負責人與相關司局一一對接，全力幫助其產品拓寬銷售渠道。

一名老闆向他送上價值數千萬元的公司原始股，請託他為自己企業的食用菌生產項目提供幫助。（央視新聞）

唐仁健稱，他違法犯罪，都是從吃喝問題，從違反中央八項規定精神開始的，「所以，我覺得首先是在這個方面慎始慎初，不跨第一步、不動第一念。」

中央紀委國家監委陸續從多個渠道收到了關於唐仁健的問題反映，經黨中央批准，對唐仁健立案審查調查並採取留置措施。2024年11月，唐仁健被開除黨籍和公職。2025年9月，經法院一審公開宣判，以受賄罪判處唐仁健死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。